به گزارش خبرنگار مهر، «دوره جامع فیلمسازی داستانی» انجمن سینمای جوانان ایران با تغییرات محتوایی و افزودن کارگاههای تازه، ثبتنام خود را آغاز کرد.
دورهای از ایده تا فیلم حرفهای
این دوره جامع که هنرجویان را از مرحله اولیه ایدهپردازی تا ساخت یک فیلم کوتاه حرفهای همراهی میکند، ۳۶۰ ساعت آموزش تخصصی را دربرمیگیرد.
بر اساس اعلام انجمن سینمای جوان، این دوره نسبت به ادوار گذشته، از نظر محتوایی متحول شده و با «کارگاههای عملی بیشتر» و همچنین «اردوی فیلمسازی» همراه است تا تجربهای بینظیر را در اختیار هنرجویان قرار دهد.
شرایط ثبتنام و گرایشها
این دوره ویژه جوانان ۱۷ تا ۳۵ سال است.
مهلت نامنویسی تا ۱۴ آبان ماه ادامه دارد و متقاضیان باید در آزمون ورودی که در تاریخ ۱۶ آبان ماه برگزار میشود، شرکت کنند.
به هنرجویان موفق در پایان دوره، مدرک معتبر اعطا میشود.
این دوره در «گرایشهای تخصصی» مختلفی برگزار خواهد شد تا هنرجویان بتوانند در حوزه مورد علاقه خود به صورت متمرکز آموزش ببینند.
نحوه ثبتنام و دریافت اطلاعات
علاقهمندان در استان لرستان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند به دفتر انجمن سینمای جوان خرمآباد واقع در مجتمع فرهنگیهنری شهید آوینی مراجعه کنند و یا با شماره تلفنهای ۰۹۱۶۷۲۲۳۲۴۳ و ۰۶۶۳۳۳۲۴۸۲۹ تماس حاصل نمایند.
همچنین متقاضیان شهرستان بروجرد میتوانند به دفتر انجمن سینمای جوان بروجرد واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۰۶۶۴۲۵۰۳۱۴۳ تماس بگیرند.
به گزارش مهر، این دوره فرصتی ارزشمند برای پرورش استعدادهای جوان سینمای لرستان و ورود حرفهای آنان به عرصه فیلمسازی است.
