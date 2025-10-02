مهریه اصلاح شود تا از افزایش زندانیان جلوگیری گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی در دیدار با قالیباف با بیان اینکه امیدوارم خداوند کشور و ولایت را از هر خطر داخلی و خارجی حفظ کند، اضافه کرد: لازم است مجلس به موضوع مهریه و زندانیان ناشی از آن توجه کند و باید مسئله مهریه به گونه‌ای اصلاح شود که از افزایش تعداد زندانیان جلوگیری شود.

این مرجع تقلید همچنین با تاکید بر اینکه مهاجرت روستاییان به شهرها باید مهار شود، افزود: شهرها ظرفیت این میزان جمعیت را ندارند. اگر در روستاها به صنایع دستی توجه شود و روستاییان شغل پیدا کنند، نیازی به مهاجرت نخواهند داشت.

آیت‌الله سبحانی در پایان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: خدمات شما در شهر تهران همچنان ملموس است و حضور شما در مجلس برای ما اطمینان‌بخش است