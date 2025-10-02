به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در استان البرز، اولویت اصلی این وزارتخانه را تمرکز بر اتصال نهایی مردم و کسب‌وکارها به فیبر نوری برای ارتقای خدمات و استفاده از فناوری‌های روز اعلام کرد.

وی با اشاره به اهمیت مرحله اتصال نهایی، اظهار داشت: برقراری ارتباط پس از رساندن فیبر تا نزدیکی مشترک ۳۰۰ متری، فرآیندی پیچیده‌تر از صرف پوشش‌دهی زیرساخت است چرا که بدون اتصال امکان پایش و بهره‌برداری از خدمات وجود نخواهد داشت.

هاشمی افزود: بر اساس رصدهای میدانی و سامانه‌ای، میزان اتصال شهروندان در کشور به فیبر نوری شتاب خوبی گرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به موضوع تعرفه‌ها پرداخت و تاکید کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست‌های اپراتورها مبنی بر افزایش تعرفه خدمات را با دقت بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که هزینه‌های نامتعارف به مردم تحمیل نشود.

وی خاطرنشان کرد که موضوع تعرفه‌ها به معاونت تخصصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یعنی سازمان تنظیم مقررات ارجاع شده است و جلسات مکرر با اپراتورها در جریان است تا با دستیابی به یک جمع‌بندی، توسعه با کیفیت ادامه یابد ضمن آنکه هزینه نامتعارف به مردم تحمیل نشود.

وزیر ارتباطات گفت: اجرای پروژه‌های فیبر نوری در استان البرز و کلانشهر کرج با رویکردی استراتژیک بر اتصال نهایی مشترکان به جای تنها پوشش‌دهی زیرساخت پیش می‌رود.

سید ستار هاشمی در سفر یک روزه خود به استان البرز، از تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام بازدید کرد.