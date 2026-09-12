به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی در کارگروه زنگ مهر و مقاومت، افزود: زنگ مهر با حضور ۲۴۰ دانشآموز در مدرسه جدید شجره طیبه میناب به صدا در میآید.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان، گفت: امسال جشن شکوفهها در بندرعباس و غنچهها در قشم برگزار میشود.
مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس نیز گفت: ویژهبرنامه بازگشایی مدارس با محوریت فرهنگی، هنری و دانشآموزان در مدرسه شجره طیبه میناب به صورت زنده به مدت ۹۰ دقیقه از سیمای مرکز خلیج فارس به روی آنتن میرود.
محسن رئیسی بر برجستهسازی رسانهای جنایت آمریکا در هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه تأکید کرد.
وی برای راهاندازی برنامه تلویزیونی آموزش دروس ویژه دانشآموزان اعلام آمادگی کرد.
مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس، افزود: امسال سریالی با موضوع آموزش و پرورش و با محوریت دانشآموزان و معلمان تولید و از شبکههای سراسری پخش میشود.
رئیسی گفت: سه قسمت از این سریال به مدرسه شجره طیبه میناب اختصاص دارد.
وی با اشاره به مقاومت ایرانیان در طول تاریخ در برابر متجاوزان، افزود: ایرانیان با فرهنگ اصیل و پیشینه تاریخی خود همواره در همه نبردها در دفاع از کشور سربلند بودهاند.
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