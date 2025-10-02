به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با تعدادی از بانوان استان بوشهر پایان با ابلاغ سلام ویژه رئیسجمهور به حاضران گفت: این نشست برای من بسیار امیدآفرین و انگیزهبخش بود و بیتردید گزارشی از آن در دولت ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و اقتصادی استان بوشهر گفت: بندر سیراف در دوران ساسانیان با حضور ادیان مختلف، نمونهای از تاریخ پررونق تجارت ایران بوده است. امروز نیز بوشهر قلب تپنده اقتصاد کشور است و میتواند نقش مهمی در توسعه ملی ایفا کند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پروژههای مختلفی از جمله راهآهن، راههای روستایی، بیمارستانها و بنادر در این استان در حال اجراست که برخی طرحها منابع مالی کلانی میطلبد و با توجه به محدودیت منابع باید با راهبرد و برنامه جدید تأمین مالی مدیریت و تکمیل شوند. در این مسیر حمایت استاندار، نمایندگان استان و نگاه ویژه رئیسجمهور بسیار مؤثر خواهد بود.
وی قدردانی از بانوان و امید به آینده وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از پیگیریهای نمایندگان مردم بوشهر تصریح کرد: امیدوارم در دیدارهای آینده، با تکمیل برخی پروژه ها و تسریع در تکمیل آنها بخشی از مطالبات و خستگیهای مردم این استان کاهش یابد.
جایگاه تاریخی و فرهنگی زنان در ایران
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی زنان در ایران گفت: فعالیت زنان در سراسر دنیا با دشواری همراه است؛ چرا که آنان علاوه بر مسئولیتهای اجتماعی و مدیریتی، وظایف مهمی چون مادری و همسری را نیز بر دوش دارند. همین امر گاهی مسیر را پیچیده میکند اما در عین حال، قدرت و اثرگذاری آنان را بیشتر ساخته است.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران سالهاست که به نقش زنان توجه شده و امروز، در دولت چهاردهم، برای دومین بار در تاریخ انقلاب، یک بانو در رأس وزارتخانهای زیربنایی قرار گرفته است. این تصمیم، نتیجه تابوشکنی رئیسجمهور محترم و توجهات مقام معظم رهبری به جایگاه ویژه زنان در جامعه است.
نقش زنان در تاریخ پایداری ایران
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه «هیچیک از ما خسته نمیشویم زیرا این سرزمین متعلق به ما و فرزندان ماست»، افزود: از تنگستان و دلوار تا سراسر ایران، زنان در خط مقدم ایستادگی بودهاند. چه در دوران استعمار، چه در دفاع مقدس و چه در جنگ ۱۲ روزه، زنان ایرانی با ایثار و ازخودگذشتگی پشتوانه اصلی مقاومت ملت بودهاند.
وی در ادامه به حضور بانوان فرهیخته در این نشست اشاره کرد و گفت: از پژوهشگر و استاد دانشگاه گرفته تا بانویی که در جادهها فعالیت میکند یا کسی که به سلامت جسم و روان جامعه میپردازد، همه نشان میدهند که زنان امروز نیز همچون گذشته نقشآفرین و اثرگذارند.
