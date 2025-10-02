  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۳

وزیر راه و شهرسازی: زنان ایران همواره در خط مقدم ایستادگی بوده‌اند

وزیر راه و شهرسازی: زنان ایران همواره در خط مقدم ایستادگی بوده‌اند

بوشهر- وزیر راه و شهرسازی گفت: از تنگستان و دلوار تا سراسر ایران، زنان در خط مقدم ایستادگی بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با تعدادی از بانوان استان بوشهر پایان با ابلاغ سلام ویژه رئیس‌جمهور به حاضران گفت: این نشست برای من بسیار امیدآفرین و انگیزه‌بخش بود و بی‌تردید گزارشی از آن در دولت ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و اقتصادی استان بوشهر گفت: بندر سیراف در دوران ساسانیان با حضور ادیان مختلف، نمونه‌ای از تاریخ پررونق تجارت ایران بوده است. امروز نیز بوشهر قلب تپنده اقتصاد کشور است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه ملی ایفا کند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پروژه‌های مختلفی از جمله راه‌آهن، راه‌های روستایی، بیمارستان‌ها و بنادر در این استان در حال اجراست که برخی طرح‌ها منابع مالی کلانی می‌طلبد و با توجه به محدودیت منابع باید با راهبرد و برنامه جدید تأمین مالی مدیریت و تکمیل شوند. در این مسیر حمایت استاندار، نمایندگان استان و نگاه ویژه رئیس‌جمهور بسیار مؤثر خواهد بود.

وی قدردانی از بانوان و امید به آینده وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از پیگیری‌های نمایندگان مردم بوشهر تصریح کرد: امیدوارم در دیدارهای آینده، با تکمیل برخی پروژه ها و تسریع در تکمیل آنها بخشی از مطالبات و خستگی‌های مردم این استان کاهش یابد.

جایگاه تاریخی و فرهنگی زنان در ایران

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی زنان در ایران گفت: فعالیت زنان در سراسر دنیا با دشواری همراه است؛ چرا که آنان علاوه بر مسئولیت‌های اجتماعی و مدیریتی، وظایف مهمی چون مادری و همسری را نیز بر دوش دارند. همین امر گاهی مسیر را پیچیده می‌کند اما در عین حال، قدرت و اثرگذاری آنان را بیشتر ساخته است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که به نقش زنان توجه شده و امروز، در دولت چهاردهم، برای دومین بار در تاریخ انقلاب، یک بانو در رأس وزارتخانه‌ای زیربنایی قرار گرفته است. این تصمیم، نتیجه تابوشکنی رئیس‌جمهور محترم و توجهات مقام معظم رهبری به جایگاه ویژه زنان در جامعه است.

نقش زنان در تاریخ پایداری ایران

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه «هیچ‌یک از ما خسته نمی‌شویم زیرا این سرزمین متعلق به ما و فرزندان ماست»، افزود: از تنگستان و دلوار تا سراسر ایران، زنان در خط مقدم ایستادگی بوده‌اند. چه در دوران استعمار، چه در دفاع مقدس و چه در جنگ ۱۲ روزه، زنان ایرانی با ایثار و ازخودگذشتگی پشتوانه اصلی مقاومت ملت بوده‌اند.

وی در ادامه به حضور بانوان فرهیخته در این نشست اشاره کرد و گفت: از پژوهشگر و استاد دانشگاه گرفته تا بانویی که در جاده‌ها فعالیت می‌کند یا کسی که به سلامت جسم و روان جامعه می‌پردازد، همه نشان می‌دهند که زنان امروز نیز همچون گذشته نقش‌آفرین و اثرگذارند.

کد خبر 6609516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها