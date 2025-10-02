به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر پنجشنبه در نشست با وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی در عرصه‌های مختلف دارای اهمیت فراوانی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مسکن و جاده، دریا، هوا و راه آهن نقش بنیادین در پیشرفت کشور دارد و موفقیت آن، زمینه‌ساز توسعه ملی است.

وی بر ضرورت تدوین سند جامع توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت کشور با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان تأکید کرد و افزود: ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود در خلیج فارس و همسایگی با کشورهای منطقه، ظرفیت اثرگذاری فراوانی در حوزه ترانزیت دارد.

آیت‌الله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: تکمیل پروژه‌های راه‌آهن شیراز–بوشهر و بهبود جاده‌های ترانزیتی استان برای توسعه صنعتی، اقتصادی ضروری است.

وی به اهمیت بهره‌برداری بهینه از پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری کلان و استفاده از ظرفیت‌های محلی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: مدیریت مناسب زیرساخت‌ها در حوزه مسکن و حمل‌ونقل، کلید توسعه صنعتی و علمی استان در دهه‌های آینده است و استان بوشهر نیازمند برنامه‌ریزی فنی و زیرساختی دقیق برای ارتباط مؤثر با سایر مناطق کشور است.

امام جمعه بوشهر بر اهمیت حضور بانوان در مدیریت کلان کشور تأکید کرد و گفت: موفقیت وزارت راه و شهرسازی در توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و دریایی، زمینه‌ساز پیشرفت و اثرگذاری ایران در سطح ملی و بین‌المللی است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تقدیر از حضور وزیر راه و شهرسازی در استان بوشهر، بیان کرد: پیشاپیش موفقیت‌های جنابعالی را آرزومندم. حضور شما در این جایگاه، مایه افتخار است و اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که مقام معظم رهبری بر نقش زنان در مدیریت کلان کشور تأکید دارند.

وی افزود: حضور شما و خانواده محترمتان مایه تکریم است و دعا داریم که خداوند عزت و موفقیت شما را افزون فرماید.