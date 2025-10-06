فعالیت سامانه الکترونیکی صبا درآذربایجان غربی؛بیمه رایگان زنان روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف رحیمی ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: افرادی که دارای شرایط برای خرید سنوات خدمت سربازی با نصب برنامه بیمه روستایی هستند، می‌توانند به صورت مهمان وارد برنامه شده و از طریق گزینه خرید سنوات خدمت سربازی به صورت یک‌جا و یا اقساطی نسبت به واریز مبالغ خرید خدمت سربازی اقدام کنند.

وی ادامه داد: کاربران در صورت عدم امکان دسترسی به برنامه می‌توانند با مراجعه به یکی از کارگزاری‌ها در سراسر استان، امورات مرتبط را به صورت رایگان از طریق کارگزاری انجام دهند.

رحیمی افزود: خدمات غیرحضوری این صندوق از دو طریق سایت صندوق www.roostaa.ir و با نصب برنامه بیمه روستایی ممکن شده است و خدمات گیرندگان جهت بهره‌مندی از همه خدمات بیمه‌ای اعم از ثبت نام، تمدید حق بیمه، دریافت و مشاهده سوابق بیمه، بیمه سلامت می‌توانند از این طریق اقدام کنند.

سرپرست صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: با راه اندازی سامانه صبا جهت سهولت دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات بیمه‌ای، دیگر نیازی به حضور در کارگزاری‌ها نیست و بیمه شدگان می‌توانند از خدمات غیرحضوری بهره‌مند شوند.

رحیمی با بیان اینکه ۲۶۵ هزار نفر در استان تحت پوشش این صندوق هستند، اظهار کرد: این میزان بیش از ۵۰ درصد سطح ابلاغی است اما هنوز ۲۳۰ هزار نفر دارای شرایط از این بیمه بهره مند نیستند.

وی از کسب رتبه اول استان در کشور در زمینه جذب بیمه رایگان زنان روستایی و عشایری دارای سه فرزند است خب رداد و گفت: تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر از زنان روستایی استان از این خدمات بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول امسال ۸ هزار و ۳۰۰ نفر تحت پوشش این صندوق درآمده اند، ادامه داد: جامعه هدف این بخش باید بین ۱۸ تا ۵۰ سال سن داشته باشند و ساکن روستا بوده و یا شاغل در روستا باشند.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان‌غربی با اشاره به فعالیت ۷۱ کارگزاری در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان افزود: هم اکنون بیش از۵۰ درصد از جامعه هدف تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند و درصدد هستیم تا ۷۰ درصد جامعه هدف امسال تحت پوشش قرار گیرند.