به گزارش خبرنگار مهر، با حضور فرزانه صادق بعد از ظهر پنجشنبه نشست مجمع نمایندگان مجلس استان بوشهر برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان موضوعات مرتبط با حوزههای انتخابیه خود را در بخشهای حملونقل، مسکن و شهرسازی مطرح کردند.
نمایندگان استان بوشهر در این جلسه خواستار تکمیل تجهیزات آسانسور و خدمات روبنایی مسکن مهر، که از سالهای گذشته نیمهتمام باقی مانده است، شدند. همچنین تعریض و ارتقای سطح سرویس جادههای استان از دیگر مطالبات نمایندگان بود.
در ادامه این نشست، مدیران زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به تشریح اقدامات و برنامههای خود در موارد و موضوعات مطرح شده پرداختند. وزیر راه و شهرسازی نیز پس از بحث و بررسی، دستورهای لازم برای پیگیری و رفع مشکلات مطرحشده را صادر کرد.
وزیر راه و شهرسازی صبح پنج شنبه دهم مهرماه وارد فرودگاه شهدای بوشهر شد و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت. صادق پس از ورود، از پروژه راهآهن بوشهر – شیراز بازدید کرد و سپس در مراسم آغاز عملیات اجرایی برقرسانی مجتمع بندری نگین حضور یافت.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با نماینده ولیفقیه در استان دیدار و در جلسه مجمع نمایندگان استان شرکت کرد. وی همچنین با بانوان نخبه استان دیدار خواهد کرد و در جلسات شورای هماهنگی راه و شهرسازی و شورای برنامهریزی و توسعه استان حضور خواهد یافت.
