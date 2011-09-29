شرکت تعاونی فراگیر هنرمندان صنایع دستی البرز تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوینده شامگاه چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی حاشیه برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در البرز افزود: این شرکت تعاونی در راستای افزایش رفاه هنرمندان صنایع دستی استان انجام می شود و بخش قابل توجهی از کارهای مربوط به آن انجام شده است.

این مسئول اظهار داشت: تاسیس شرکت یادشده در کشور اهمیت فراوانی دارد و این شرکت به زودی تاسیس خواهد شد.

وی ادامه داد: استان البرز ظرفیتهای مختلف و قابل توجهی در حوزه صنایع دستی دارد و هنرمندان زیادی در این استان در زمینه صنایع دستی فعالیت می کنند.

وجود اقوام مختلف در البرز یک ظرفیت مهم در خصوص صنایع دستی است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز یادآور شد: وجود اقوام مختلف کشوردر البرز یک ظرفیت مهم در خصوص صنایع دستی است و باعث می شود و که طیف گسترده از صنایع دستی را در این استان داشته باشیم.

این مسئول عنوان کرد: لازم است از همه ظرفیتهای صنایع دستی در استان به بهترین نحو استفاده شود و زمینه های این امر را دستگاه های ذیربط فراهم کنیم.

پوینده گفت: یکی دیگراز ضروتها تاسیس بازارچه دائمی صنایع دستی البرز است و این امر موجب می شود که هنرمندان صنایع دستی بتوانند تولیدات ساخته خود را به مایش بگذارند و این امر محدود به زمان و مکان خاص نشود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز افزود: استانداری در این خصوص قول همکاری داده و قرار است زمینی را به این امر اختصاص دهد که این اقدام بسیار مطلوب و موثر خواهد بود.

یک زمین رایگان از سوی استانداری تخصیص می یابد

وی اضافه کرد: این زمین به صورت رایگان از سوی استانداری تخصیص می یابد و در اختیار بخش صنایع دستی استان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز گفت: این اداره کل برای 165 هنرمند صنایع دستی کارت شناسایی صادر کرده ضمن اینکه برای 99 نفر از هنرمندانی که کارت شناسایی ازاستان تهران را داشته اند، دوباره کارت صادر کردیم.

نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته البرز به مناسبت فرارسیدن هفته گردشگری در کاروانسرای شاه عباسی کرج برپا شده است.