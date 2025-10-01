پیروز قربانی: روند رو به رشد فجر شهید سپاسی ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی عصر چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی فجر شهید سپاسی شیراز و استقلال خوزستان با بیان اینکه فردا بازی سختی در پیش داریم، گفت: امیدوارم که بتوانیم در ادامه روند خوبی که شروع کردیم را ادامه داده و فردا با کیفیت مطلوب نتیجه مناسبی رقم بزنیم.

وی ادامه داد: در طی هفته گذشته تلاش کردیم نقاط ضعف خود را پوشش و نقاط قوت را تقویت کنیم.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی همچنین در خصوص برگزاری این بازی بدون حضور تماشگر گفت: طی دو بازی گذشته برگزار شده در ورزشگاه پارس یکی از باشکوه ترین بازی های این فصل بوده و حضور ۳۰ و ۴۰ هزار تماشگر شور و شوقی مضاعف به ورزش شیراز داده است.

وی ادامه داد: من به سازمان لیگ پیشنهاد می دهم که در بعضی از قوانین که مال سالیان دور بوده تجدیدنظر کند تا همه مردم بتواند از فوتبال لذت‌ ببرند.

قربانی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل کیفیت مطلوب خط دفاعی تیم طی هفته های گذشته گفت: خط حمله تیم فجر خوب عمل می کند که خط دفاعی ما عملکرد مطلوبی دارد و پرس از بالای تیم در تمام طول مسابقه سبب شده که انسجام دفاعی خوبی داشته باشیم و تلاش می کنیم در هفته های آینده هم همین سازماندهی را حفظ کنیم.

