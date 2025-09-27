«حاتم احمدی» مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئتمدیره باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز حاتم احمدی را به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب کرد.
حاتم احمدی که فصل گذشته به عنوان قائممقام در کنار حسن کریمی فعالیت داشت و سابقه ۱۰ سال حضور در سطح مدیریتی باشگاه را در کارنامه دارد و از چهره محبوب ورزش استان به شمار میآید، با حضور مؤثر و اشراف کامل بر امور باشگاه، نقش مهمی در موفقیتهای تیم ایفا کرد و به عنوان مدیری کارآمد و هماهنگ شناخته شد.
مدیرعامل جدید فجر شهید سپاسی در ادامه مسیر نیز از حمایتها و همراهیهای حسن کریمی بهرهمند خواهد بود تا این باشگاه مردمی همچنان در مسیر رشد و موفقیت گام برداند.
نظر شما