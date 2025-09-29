قنبری: گواهی ایمنی ورزشگاه پارس شیراز رسماً تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قنبری در خصوص میزبانی تیم فجر شهید سپاسی در لیگ برتر گفت: در هفته چهارم در دیدار فجر سپاسی و ذوب‌آهن که به میزبانی تیم فجر بود، با سقوط ورقه‌های آهنی از سقف استادیوم حادثه‌ای برای تعدادی از تماشاگران رخ داد. پس از این اتفاق، سازمان لیگ میزبانی در ورزشگاه پارس را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد.

وی ادامه داد: با پیگیری مسئولان باشگاه فجر، اکنون با برطرف شدن ایرادات ورزشگاه پارس، تیم فجرسپاسی می‌تواند در این استادیوم از حریفانش میزبانی کند.

این در حالی است که پیش از شروع لیگ برتر نماینده AFC و کارگروه استاندارد سازی اماکن و تجهیزات ورزشی؛ امنیت ورزشگاه را تایید کرده بودند اما در هفته چهارم بخشی از پلیت های سقف ورزشگاه به علت وزش باد شدید بر سر برخی از طرفداران فوتبال افتاده و موجب مصدومیت چند نفر شده بود.