گوگل از یک ماجرای اخاذی‌ پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد گروهی که خود را وابسته به باند باجافزار Cl0p معرفی کرده اند، این ایمیلها را به مدیران اجرایی چندین سازمان فرستاده و مدعی شدهاند که به اطلاعات حساسی از مجموعه نرمافزاری Oracle E-Business Suite دست یافتهاند.
گوگل در ادامه هشدار داد در حال حاضر شواهد کافی برای ارزیابی دقیق صحت این اطلاعات ندارد. سینتیا کایزر، رئیس مرکز تحقیقات باجافزار در شرکت امنیت سایبری هالسیون (Halcyon)، اعلام کرد شرکت او با مواردی از درخواستهای باج مواجه شده که مبالغی در هفت تا هشت رقمی را شامل میشود و بالاترین رقم ثبتشده، باجی به مبلغ ۵۰ میلیون دلا ر بوده است.
کایزر اذعان کرد هنوز در مورد ارتباط این حملات با گروه Cl0p اختلافنظرهایی وجود دارد، اما نشانههای اولیه حاکی از ارتباط احتمالی عاملان این حملات با این گروه است.
وی افزود: در میان این گروههای باجافزار، همپوشانی زیادی وجود دارد و در سراسر این اکوسیستم، افراد تقلیدکننده (Copycat) هم فعال هستند. کایزر همچنین تأکید کرد که اطلاعات بیشتر در روزهای آینده، تصویر روشنتری از عاملان این حملات به دست خواهد داد.
