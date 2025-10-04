حمله سایبری به یک خودروسازی دیگر در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این رویداد، جدیدترین اتفاق از حملات سایبری مهمی به شمار می آید که شرکت های جهانی را تحت تاثیر خود قرار داده است. زیرشاخه رنو در انگلیس با ایمیل حمله سایبری را تایید و اعلام کرد اطلاعات خصوصی برخی مشتریان داخلی از یکی از سیستم های آنها سرقت شده است.

مالکان و مشتریان خودروهای Dacia که توسط رنو تولید می شوند نیز از جمله مشتریانی هستند که تحت تاثیر این حمله سایبری قرار گرفته اند. رنو به مشتریانش اطمینان داده هیچ اطلاعات مالی مانند داده های حساب بانکی یا پسوردها طی حمله سایبری به خطر نیفتاده است.

با این وجود اطلاعات سرقت شده از جمله جزئیات خصوصی حساس مانند نام، آدرس، تاریخ تولد، جنسیت، شماره موبایل، پلاک خودرو و جزئیات ثبت خودرو به سرقت رفته اند.رنو هنوز تعداد کل مشتریانی که تحت تاثیر این رویداد قرار گرفته اند را فاش نکرده است.

این رویداد در حالی رخ داده که شرکت جاگوارلندرور همچنان با پیامدهای مخرب یک حمله سایبری بزرگ دست و پنجه نرم می کند که سبب شد تولید در این شرکت متوقف شود.