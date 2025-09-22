باج افزار عامل اختلال پروازهای اروپایی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا اعلام کرد دلیل ایجاد اختلال در سیستمهای چکاین خودکار فرودگاههای این منطقه، یک عملیات هک با باجافزار طرف ثالث بوده است. آژانس ENISA در بیانیهای اعلام کرد نوع باجافزار شناسایی شده و نیروهای مجری قانون در حال تحقیق در این زمینه هستند.
این در حالی است که روز شنبه یک حمله سایبری منجر به از کار افتادن سیستمهای خودکار چکاین و بوردینگ در چندین فرودگاه اروپایی شد.
فرودگاههای هیترو لندن و برلین اعلام کردند این حمله پروازهای آنها را مختل کرده و از مسافران خواستند پیش از حرکت به سمت فرودگاه، وضعیت پرواز خود را از طریق خطوط هواپیمایی بررسی کنند. فرودگاه هیترو توضیح داد شرکت «کولینز آئرواسپیس» – تأمینکننده سیستمهای چکاین و بوردینگ برای چندین شرکت هواپیمایی بزرگ – با اختلال فنی روبهرو شده و همین امر باعث تأخیر پروازها شده است.
فرودگاه بروکسل نیز اعلام کرد این حمله سایبری تأثیر قابل توجهی بر زمانبندی پروازها گذاشته و به لغو یا تأخیر آنها منجر شده است.
نظر شما