به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، گروهی ناشناس با نفوذ به سامانه ایمیل دانشگاه پنسیلوانیا، پیام‌هایی جعلی و اهانت‌آمیز را از حساب‌های رسمی این دانشگاه ارسال کرده‌اند.

در بخشی از این ایمیل‌ها آمده است: «ما عملکردهای امنیتی وحشتناکی داریم و کاملاً غیر شایسته‌سالار هستیم. ما قوانین فدرال مانند FERPA را نقض می‌کنیم (تمام داده‌های شما فاش می‌شود).»

این پیام‌ها از چند حساب ایمیل مرتبط با دانشکده تحصیلات تکمیلی آموزش (GSE) ارسال و در آن ادعا شده که فرستندگان از میان اعضای ارشد دانشگاه هستند. سایر واحدهای وابسته به دانشگاه نیز چندین نسخه از این ایمیل را از آدرس‌های رسمی @upenn.edu دریافت کرده‌اند.

سخنگوی دانشگاه پنسیلوانیا در گفت‌وگویی ایمیلی با تک‌کرانچ اعلام کرد که تیم واکنش به رویداد دانشگاه در حال بررسی و رفع این وضعیت است. او تأکید کرد: «یک ایمیل کلاهبردارانه در حال انتشار است که به نظر می‌رسد از سوی دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه پنسیلوانیا ارسال شده، اما این محتوا به‌طور واضح جعلی است و هیچ‌یک از مطالب اهانت‌آمیز یا ناراحت‌کننده‌ی آن بیانگر دیدگاه یا سیاست‌های دانشگاه نیست.»

جالب آنکه در متن ایمیل هکرها نوشته شده بود: «خواهش می‌کنیم پول دادن به ما را متوقف کنید.» همین جمله موجب شده کارشناسان احتمال دهند انگیزه‌ی این حمله سایبری، کاهش کمک‌های مالی فارغ‌التحصیلان باشد.

این حمله در حالی رخ داده است که دانشگاه پنسیلوانیا به‌تازگی همراه با شش دانشگاه دیگر، پیشنهاد کاخ سفید برای همکاری در اجرای برنامه‌ای سیاسی دولت ترامپ در ازای دریافت بودجه فدرال را رد کرده بود.