به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منطقه «الکسوه» در دمشق را بمباران کردند.

برخی منابع خبری گفتند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ۸ بار این منطقه را بمباران کردند. تاکنون جزئیات بیشتری درباره این خبر اعلام نشده است.

از زمان سرنگونی نظام بشار اسد در سوریه و روی کار آمدن ابومحمد الجولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه، رژیم اسرائیل بارها به مناطق مختلف سوریه حمله کرده و حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را نقض کرده است. این حملات در حالی انجام می شود که رژیم جولانی در حال توافق امنیتی با اسرائیل است.