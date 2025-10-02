  1. بین الملل
حمله چندین باره جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به دمشق

منابع خبری از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منطقه «الکسوه» در دمشق را بمباران کردند.

برخی منابع خبری گفتند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ۸ بار این منطقه را بمباران کردند. تاکنون جزئیات بیشتری درباره این خبر اعلام نشده است.

از زمان سرنگونی نظام بشار اسد در سوریه و روی کار آمدن ابومحمد الجولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه، رژیم اسرائیل بارها به مناطق مختلف سوریه حمله کرده و حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را نقض کرده است. این حملات در حالی انجام می شود که رژیم جولانی در حال توافق امنیتی با اسرائیل است.

