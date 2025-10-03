به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در پیامی به مناسبت فرا رسیدن ماه آگاهی بخشی سرطان پستان، با تاکید بر اینکه پیشگیری از سرطان پستان از خانه آغاز می‌شود، اما در نظام سلامت ادامه پیدا می‌کند، یادآور شد که سلامت از آگاهی افراد آغاز می شود.

در متن این پیام آمده است: سرطان پستان تنها آماری از بروز و مرگ و میر این بیماری نیست بلکه حکایتی از بار سنگین این بیماری است که بر شانه‌های زنان، خانواده‌ها و کل جامعه سنگینی می‌کند. نهم مهر تا نهم آبان نمادی برای یادآوری یک واقعیت ساده و در عین حال عمیق است؛ که پیشگیری از سرطان پستان از خانه آغاز می‌شود، اما در نظام سلامت ادامه پیدا می‌کند.

آگاهی و خودمراقبتی زنان، توجه به تغییرات بدن و مراجعه به‌موقع برای غربالگری می‌تواند جان هزاران نفر را نجات دهد. خودمراقبتی تنها به معنای معاینه فردی یا توجه به علائم نیست؛ خودمراقبتی یعنی آگاهی، تصمیم‌گیری آگاهانه و استفاده درست از نظام سلامت در لحظه مناسب و سرمایه‌ای است که اگر در جامعه نهادینه شود، هر فرد به پزشک اولِ خود تبدیل می‌شود و پزشک خانواده می‌تواند این سرمایه را هدایت و تکمیل کند. در واقع پزشک خانواده و نظام ارجاع، حلقه‌ای است که آگاهی فردی را به اقدام جمعی تبدیل می‌کند؛ بدون این ساختار، حتی بالاترین سطح سواد سلامت نیز ممکن است بی‌اثر شود.

پزشکی خانواده و نظام ارجاع به‌عنوان ستون‌های اصلی خدمات پیشگیرانه و تشخیصی در کشور است تا زنان ایرانی برای یک دغدغه ساده، سرگردان بین بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها نشود.

تیم پزشکی خانواده فقط به خدمات پزشکی خلاصه نمی‌شود، بلکه همراهی دائمی برای خانواده است؛ این تیم سلامت را از سطح زندگی روزمره تا تخصصی‌ترین خدمات پیگیری می‌کند و نظام ارجاع، همان پلی است که اطمینان می‌دهد هیچ علامتی نادیده گرفته نمی‌شود و هیچ بیماری دیر تشخیص داده نمی‌شود.

پیشگیری از سرطان پستان، صرفاً نسخه‌ای برای زنان نیست؛ پیامی برای همه جامعه است. جامعه‌ای که به پیشگیری اهمیت دهد، آینده‌ای سالم‌تر، عادلانه‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد داشت.

اما نمی‌توان از خودمراقبتی و پزشکی خانواده سخن گفت بی‌آنکه به عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سلامت اشاره کرد؛ باید دسترسی، پوشش بیمه‌ای و حمایت اقتصادی-اجتماعی فراهم باشد، تا توصیه‌های بهداشتی کارآمد شوند.

وزارت بهداشت با بازنگری در برنامه‌های کشوری، از ارتقای سواد سلامت تا گسترش پزشک خانواده و همکاری‌های بین‌بخشی، در تلاش است تا شرایطی فراهم کند که آگاهی، عمل و حمایت ساختاری در کنار هم قرار گیرند.

پیام من به تمام زنان کشورم این است که سلامت از آگاهی تو آغاز می شود و با حمایت‌های ما در وزارت بهداشت و همکاری و مسئولیت پذیری مشترک سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی، مردم، خانواده‌ها و خیرین ادامه می‌یابد.