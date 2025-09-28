به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی در هشتمین همایش وبیناری معاونان توسعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور که به صورت مشترک با معاونان بهداشت برگزار شد، گفت: بر اساس تفاهمنامه مربوطه، وزارت بهداشت ۵۰ درصد هزینهها را پرداخت میکند و تأمین ۵۰ درصد دیگر بر عهده استانهاست. انجام صحیح و بهموقع این تعهدات از سوی استانها برای موفقیت برنامه بسیار حائز اهمیت است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت و تکمیل نظام شبکه بهداشت کشور، افزود: ابلاغ دستورالعمل کارانه تحولی بزرگ در حوزه بهداشت است که میتواند توجه عملی به سلامت مردم، بهویژه در مناطق محروم را تقویت کند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت یکی از مهمترین اقدامات اخیر در حوزه بهداشت را ابلاغ دستورالعمل کارانه عنوان کرد و گفت: این دستورالعمل نقطه عطفی در حوزه بهداشت است و اجرای کامل آن میتواند منجر به ارتقای کارآمدی نظام سلامت شود.
وی با اشاره به اهمیت توجه عملی به حوزه بهداشت ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، بر تقویت نظام شبکه بهداشت تأکید ویژه شده است و ما موظفیم این نگاه بهداشتمحور را علاوه بر وزارتخانه به دانشگاههای علوم پزشکی نیز تسری دهیم. توجه به حوزه بهداشت یکی از مولفههای مهم برای ارتقای عدالت در سلامت و توجه به مناطق محروم است.
رئیسی درباره نهضت تکمیل خانههای بهداشت، بیانداشت: تکمیل و اتمام خانههای بهداشت صرفاً به معنای ساختوساز نیست، بلکه مدیریت بهینه تجهیزات، جانمایی مناسب در روستاها، دسترسی آسان مردم و توجه به فاصلههای جغرافیایی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
