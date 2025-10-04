سرطان سینه تهدیدی خاموش برای زنان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، ناهید نفیسی رئیس انجمن بیماری‌های سینه ایران در اولین کنفرانس علمی جراحی پیشرفته سینه گفت: سرطان سینه به‌عنوان شایع‌ترین سرطان در میان زنان، به‌طور خاموش رشد می‌کند و نحوه رسیدگی به بیماران نقش تعیین‌کننده‌ای در روند درمان دارد.

وی افزود: امروزه با استفاده از دستگاه‌های نوین می‌توان تومورهای سرطانی را کوچک کرده و سپس بیماران را برای شیمی‌درمانی و سایر مراحل درمان آماده کرد.

نفیسی تاکید کرد: هر ۴۰ دقیقه یک خانم در ایران به سرطان سینه مبتلا می‌شود و این آمار تا سال ۲۰۳۰ دو برابر خواهد شد. زنان لازم است تا ۴۰ سالگی غربالگری‌های دوره‌ای انجام دهند تا بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود.

او درباره جراحی‌های نوین توضیح داد: هرچه بیماری زودتر تشخیص داده شود، امکان حفظ شکل اولیه سینه بیشتر خواهد بود.

رئیس انجمن بیماری‌های سینه ایران گفت: ۱۵ درصد از مبتلایان سابقه ژنتیکی دارند، اما سبک زندگی ناسالم، مصرف فست‌فود، کمبود تحرک، دیر بچه‌دار شدن و عدم مصرف غذای خانگی نیز از عوامل اصلی بروز این بیماری است.

نفیسی همچنین به اهمیت جراحی‌های نوین سینه در مردان و زنان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مشکلات شایع شامل سرطان سینه در بانوان و بزرگی سینه در آقایان است. ماه اکتبر نیز به‌عنوان ماه جهانی آگاهی‌بخشی درباره سرطان سینه نام‌گذاری شده است.