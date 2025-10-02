کاهش منابع خشخاش تهدیدی برای داروسازی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اسحاق اسماعیلی گفت: برای سال‌ها نیاز کارخانه‌های داروسازی از طریق کشفیات قاچاق افغانستان تأمین می‌شد که با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر مدیریت می‌شد.

وی افزود: گرچه این موضوع مورد تأیید مرکز INCB که زیر نظر ملل متحد فعالیت می کند؛ نبود، اما به شرط ناچاری و تنها برای مصرف داخلی کشور، مخالفتی با آن نمی‌شد.

اسماعیلی توضیح داد: از سال ۲۰۲۲ و با تغییرات اخیر در افغانستان این منابع به سرعت کاهش یافته و زنگ خطر برای داروسازی کشور به صدا درآمده است.

وی تأکید کرد: تنها دو مسیر برای تأمین پایدار داروهای حیاتی وجود دارد؛ بازگشت به کشت قانونی خشخاش یا واردات مطمئن و کنترل‌شده و هر تأخیر در این مسیر می‌تواند به بیماران آسیب بزند. البته واردات به دلیل ارزبری بالا و سهل الوصول نبودن مشکلات خاص خود را دارد.