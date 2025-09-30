به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در پیامی به مناسبت روز جهانی و هفته ملی سالمند 1404 از سلامت محله محور به عنوان رویکردی نوین و پایدار در ارتقای سلامت یاد و شعار ملی این هفته را «حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گام های محله محور» عنوان کرد.

در متن پیامرییسی آمده است:« روز جهانی سالمند فرصتی است برای گرامیداشت و تکریم بزرگسالان جامعه که با تجربه، دانش و مهربانی خود نقش بی بدیلی در شکل‌دهی خانواده‌ها و جوامع ایفا می‌کنند. این روز به ما یادآوری می کند که حفظ کرامت، احترام و حمایت از سالمندان، یکی از مهمترین مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی ماست تا آنان بتوانند با آرامش و عزت نفس زندگی کنند. اینجانب ضمن گرامیداشت نهم مهرماه روز جهانی و هفته ملی سالمند، برای سالمندان گرانقدر کشور که به منزله یک ثروت ملی بوده و در حفظ و انتقال گنجینه فرهنگ ایرانی- اسلامی و همبستگی بین نسلی دارای جایگاهی والا هستند، آرزوی سلامت دارم.

سالمندی جمعیت یکی از بزرگترین موفقیت‌های بشری است که مرهون پیشرفت و رشد تکنولوژی، گسترش و مراقبت‌های بهداشتی اولیه، پیدایش تکنولوژی جدید در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها، بهبود شرایط اقتصادی- اجتماعی و به دنبال آن کاهش مرگ و میر و افزایش امید زندگی است.

شعار ملی این هفته « حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گام های محله محور» در نظر گرفته شده است. سلامت محله محور، به‌عنوان رویکردی نوین و پایدار در ارتقای سطح سلامت جوامع، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. این مفهوم به معنای مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و بومی است که با مشارکت مستقیم ساکنان محله و توجه به نیازهای خاص هر منطقه، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی را در سطح محله ارتقا می‌دهد. مشارکت فعال ساکنان، شناسایی دقیق نیازهای بهداشتی و اجتماعی، ارائه خدمات متناسب با فرهنگ محلی و توانمندسازی جوامع، اصول بنیادین سلامت محله محور را تشکیل می‌دهد. ارایه خدمات به سالمندان و حمایت از آنان در قالب برنامه های محله محور به کاهش نابرابری، افزایش مشارکت اجتماعی کمک نموده و برنامه هایی نظیر فعالیت های ورزشی محلی، آموزش به سالمندان و رفع مشکلات جسمی و روانی آنان باعث کاهش بیماری و ارتقای سبک زندگی سالم در محله می شود.

از سوی دیگر هدف کلیه اقدامات معاونت بهداشت در سطح کشور، ضمن تکریم سالمندان، بهبود شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی، غربالگری بیماری های مزمن (دیابت، فشارخون، افسردگی و اختلالات شناختی) و ارتقای سلامت اجتماعی سالمندان، حفظ نشاط و سرزندگی و مشارکت آنان در جامعه می باشد. بدیهی است این مهم تنها وقتی تحقق می یابد که مراقبت های سلامت مطلوب از زمان پیش از تولد، آغاز و در کلیه مراحل بعدی زندگی تداوم یابد و در کنار آن از ظرفیت نهادهایی مانند شوراهای محلی، مراکز خدمات جامع سلامت و سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده شود.

ضروری است سالمندان برای رسیدن به سالمندی سالم و فعال به خود مراقبتی و حفظ سلامت خود اهمیت داده و مسئولین، خانواده های محترم و همه افراد مرتبط با سالمندان عزیز در جهت این امر تلاش نمایند.

امید است با همراهی، همدلی و همکاری همه جانبه تمامی سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی و ترویج گفتمان علمی و عملی مشترک بین صاحبان اندیشه، سیاست گذاران و مجریان شاهد تحقق وصول به جامعه ای سالم و پویا باشیم که در آن آحاد جامعه فرصت تجربه یک دوره سالمندی سالم، موفق و فعال را داشته باشند.»