ارغوانی: ارگونومی رمز ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در عصر سالمندی جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد ارغوانی اظهار کرد: همزمان با گسترش پدیده جهانی سالمندی، توجه به اصول ارگونومی در محیط زندگی افراد سالخورده به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است و رعایت این اصول، ضمن پاسخگویی به محدودیت‌های جسمی و روانی سالمندان، نقش مهمی در بهینه‌سازی محیط زندگی و ارتقای سطح کیفیت زندگی آن‌ها ایفا می‌کند.

ارگونومیست و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه ارگونومی، علم اصلاح و بهینه‌سازی محیط متناسب با توانایی‌ها و نیازهای انسانی است، گفت: برای حفظ استقلال و سلامت سالمندان، لازم است محیط زندگی آن‌ها با تغییرات جسمی ناشی از افزایش سن هماهنگ شود.

ارغوانی تصریح کرد: از طراحی لوازم خانه گرفته تا ساختار ساختمان‌ها و فضاهای عمومی، همه باید متناسب با شرایط سنی و فیزیکی این قشر از جامعه طراحی و اجرا شوند.

وی با اشاره به دو رویکرد کلیدی در این زمینه، نخست طراحی فراگیر یا طراحی برای همه را مطرح کرد و افزود: هدف این رویکرد، توسعه استانداردهایی است که افراد دارای محدودیت‌های عملکردی از جمله سالمندان نیز بتوانند بدون نیاز به تجهیزات خاص، به راحتی از محصولات، ساختمان‌ها و خدمات عمومی استفاده کنند، به عنوان نمونه می‌توان به طراحی یخچال‌ها و اجاق گازهای قابل دسترسی، یا سیستم‌های حمل و نقل عمومی با شرایط استفاده آسان اشاره کرد.

ارغوانی در ادامه به اهمیت زندگی به کمک محیط هوشمند اشاره و اظهار کرد: مفهوم Ambient Assisted Living یا زندگی با کمک محیط هوشمند، به سالمندان کمک می‌کند تا برای مدت طولانی‌تری به‌صورت مستقل در منزل خود زندگی کنند و در این رویکرد، استفاده از فناوری‌های ساده و در دسترس مانند تلفن‌های بی‌سیم با دکمه‌های بزرگ، سیستم‌های هشداردهنده و تجهیزات کمک‌زیستی هوشمند توصیه می‌شود.

ارگونومیست و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پایان با تاکید بر لزوم تدوین استانداردهای بومی در این حوزه، خاطرنشان کرد: مسیر دستیابی به جامعه‌ای سالمند-دوست، از بازطراحی محیط‌های زندگی بر اساس اصول ارگونومی می‌گذرد و دانشگاه علوم پزشکی کردستان آمادگی دارد تا با انجام پژوهش‌های کاربردی، به توسعه و بومی‌سازی این استانداردها کمک کند.