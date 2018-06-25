دانش «ارگونومی» از آسیب های جسمی و روانی کم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی لحمی افزود: ۱۰ سال پیش که این رشته را برای اولین بار در کشور و در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی راه اندازی کردم، کمتر کسی نسبت به کاربرد این دانش در جامعه آگاهی داشت و حتی برخی از افراد نسبت به این موضوع مقاومت نشان می دادند که خوشبختانه به مرور و با پیشرفت علوم مختلف از جمله «ارگونومی»، همان افراد هم اکنون مدعیان کاربرد ارزشمند این دانش و مهارت در جامعه هستند.

وی تاکید کرد: اقشار مختلف مردم، از خانم خانه دار تا مسئولان بلندپایه کشور، از جوان تا پیر، همه و همه بدانند که اصول ارگونومی می تواند به آنان در زندگی روزمره و کار و شغل آنها کمک کرده و از صدمات جسمی و آسیب های روانی کاسته و به نشاط و شادابی آنان بیافزاید ، ضمن آنکه در کاهش هزینه ها تاثیرگذار است.

لحمی با اشاره به دربرگیری کاربرد اصول ارگونومی در سلامت جسمی و روانی افراد جامعه، تصریح کرد: معتقدم سلامت روانی و شناختی بیش از سلامت جسمی در رشد و پویایی افراد در زندگی شخصی و اجتماعی آنان موثر است و این درحالی است که با عینک ارگونومی می توان ایرادات را دید و به راه حل های مورد نیاز دست یافت.

استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران بودم که با دریافت فرصت مطالعاتی و با توجه به علاقه ای که به مباحث ارگونومی بعنوان فقط واحدی از دروس بهداشت حرفه ای داشتم ، تحصیلاتم را در فرانسه در رشته ارگونومی ادامه دادم و پس از فارغ التحصیلی و بازگشت به وطن، به فکر راه اندازی این رشته در کشورم افتادم.

وی افزود: با توجه به اهداف تاسیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و در نظر گرفتن ابعاد مختلف سلامت به لحاظ جسمی ، روانی و بازتوانی در رشته های این دانشگاه، برای اولین بار رشته ارگونومی را در این دانشگاه راه اندازی کردم و به مرور با افزایش آگاهی متخصصان و مسئولان نسبت به کاربرد این رشته و تاثیرگذاری تربیت نیروی متخصص این حوزه در جامعه، رشته ارگونومی در دیگر دانشگاه های بزرگ تهران و شهرستان ها نیز راه اندازی شد.

لحمی با تاکید مجدد بر کاربرد رشته ارگونومی در میان اقشار مختلف مردم با مشاغل گوناگون، ادامه داد: اگر جامعه نسبت به این موضوع آگاهی یابد و متخصصان این رشته به دقت از مهارت و دانش خود استفاده کنند، از خانم خانه دار تا دانش آموزان و دانشجویان ما پشت میز مدرسه و دانشگاه، مسئولان در مسئولیت های مدیریتی و شرایط کاری خود و سایر افراد جامعه می توانند از مزایای کاربرد ارگونومی و تامین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی در طول زندگی بهره مند شوند.