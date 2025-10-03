وقتی انارهای باغ، پشتیبان رزمندگان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «شیرین انار، تلخ کلپوره» خاطرات صدیقه گودآسیایی، بانوی مؤمن و انقلابی سبزواری، را بازگو میکند که در ایام دفاع مقدس، منزل خود را به پایگاهی جهت ارائه خدمات پشتیبانی به رزمندگان تبدیل کرد. این اثر که جدیدترین محصول حسینیه هنر سبزوار است، توسط مهناز کوشکی به تحقیق و تدوین درآمده و با همکاری انتشارات راهیار در ۱۲۰ صفحه به چاپ رسیده است.
با آغاز جنگ تحمیلی، صدیقه گودآسیایی به همراه زنان روستای گودآسیا، با روحیهای متعهدانه و ایثارگر، فعالیتهای متنوع و گستردهای را در حمایت از رزمندگان انجام دادند. دوخت لباس زیر، تهیه نان، کلوچه و مربا و همچنین جمعآوری و ارسال انارهای سرخ و شیرین باغهای روستا به جبههها، از جمله اقدامات او به شمار میرود.
این کتاب تصویر واضح و گویا از تلاشهای بیوقفه زنان روستا ارائه میدهد که چگونه خانههای خود را به مراکز پشتیبانی جنگ تبدیل کردهاند و نقش مؤثری در پشتیبانی از دفاع مقدس ایفا کردند.
صدیقه گودآسیایی صاحب باغ انار، در کنار سایر زنان، اقدام به بستهبندی و ارسال مقادیر قابل توجهی از این محصول به جبههها کرد. در بخشی از کتاب به ارسال یک دستگاه خودروی سنگین مملو از جعبههای انار اشاره شده که نمادی از ارادت و همت این بانوان به رزمندگان محسوب میشود. علاوه بر این، بافت کلاه و تهیه پوشاک مورد نیاز رزمندگان نیز از دیگر خدمات آنان بوده است.
این اثر تنها روایتگر خاطرات شخصی صدیقه گودآسیایی نیست، بلکه گواهی است بر نقش بیبدیل زنان در پشت جبهههای جنگ تحمیلی. تحقیقات و مصاحبههای مفصل برای گردآوری این کتاب از پاییز سال ۱۳۹۸ آغاز و پس از گذراندن مراحل نگارش، ویراستاری و اخذ مجوزهای لازم، در نهایت به چاپ رسید.
مهناز کوشکی محقق و نویسنده کتاب، با بهرهگیری از خاطرات دستاول صدیقه گودآسیایی، تصویری بدیع از زندگی روستایی و ایثار زنان در دوران دفاع مقدس ارائه کرده است.
عنوان کتاب که بر گرفته از دو ویژگی متضاد انارهای باغها و داروهای گیاهی روستا است؛ به گونهای نمادین بیانگر شیرینی و تلخی دوران جنگ و کوشش های خستگی ناپذیر زنان روستایی در دفاع از کشور است.
نظر شما