  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

بررسی تجارت فیلم از ایده تا ارائه؛ «ناجورها» به «هفت» می‌آیند

بررسی تجارت فیلم از ایده تا ارائه؛ «ناجورها» به «هفت» می‌آیند

جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به بررسی پرونده ویژه «چگونه دیده شویم؟» و فیلم‌های «ناجورها» و «فرمول ۱» اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۱۴ شهریور از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

در میز سینمای ایران، امیر قادری و رضا صدیق در حضور حسین فرحبخش فیلم سینمایی «ناجورها» را نقد می‌کنند.

پرونده ویژه این قسمت از برنامه «چگونه دیده شویم؟ (تجارت فیلم از ایده تا ارائه)» نام دارد و سعید خانی، هادی اسماعیلی و روح‌الله موحدی در این بخش حضور دارند.

آرش خوشخو و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم‌ «فرمول ۱ (F ۱)» می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش ‌می‌رود.

کد خبر 6580168
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها