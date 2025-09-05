به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۱۴ شهریور از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش میرود.
در میز سینمای ایران، امیر قادری و رضا صدیق در حضور حسین فرحبخش فیلم سینمایی «ناجورها» را نقد میکنند.
پرونده ویژه این قسمت از برنامه «چگونه دیده شویم؟ (تجارت فیلم از ایده تا ارائه)» نام دارد و سعید خانی، هادی اسماعیلی و روحالله موحدی در این بخش حضور دارند.
آرش خوشخو و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «فرمول ۱ (F ۱)» میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شبها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش میرود.
