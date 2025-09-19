  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

«آدم‌فروش» به «هفت» می‌آید؛ بررسی پرونده ویژه «اسکار»

جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به بررسی پرونده ویژه «اسکار، از دیروز تا امروز» و فیلم‌های «آدم‌فروش» و «ماموریت غیرممکن» اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۲۸ شهریور از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

در میز سینمای ایران، امیر قادری و رامتین شهبازی فیلم سینمایی «آدم‌فروش» ساخته محمود کلاری را نقد می‌کنند.

پرونده ویژه این قسمت از برنامه «اسکار، از دیروز تا امروز» نام دارد و با حضور سعید مستغاثی برگزار می‌شود.

آرش خوشخو و رضا صدیق نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم‌ «ماموریت غیرممکن: روزشمار نهایی» می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش ‌می‌رود.

کد خبر 6594219
عطیه موذن

