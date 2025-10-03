اصفهان میزبان نخستین جشنواره هنرهای نمایشی «نگین مقاومت» شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره هنرهای نمایشی «نگین مقاومت» با مشارکت گروههای نمایشی بسیج در استان اصفهان افتتاح شد. این رویداد به همت مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری بسیج استان برنامهریزی و اجرا شده است.
محمدحسن زمانیان، مسئول مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری بسیج استان اصفهان، در حاشیه این مراسم گفت: این جشنواره از اردیبهشتماه امسال با ابلاغ فرمانده سپاه استان آغاز شد و هدف آن حضور فعال پایگاههای بسیج در عرصه نمایش و تئاتر است.
وی افزود: در دورههای گذشته بیشتر گروههای حرفهای و بسیج هنرمندان متولی اجرا بودند، اما این بار پایگاهها و حوزههای بسیج به طور مستقیم وارد عرصه تولید آثار نمایشی شدهاند.
زمانیان با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی در شاهینشهر برای گروههای شرکتکننده خاطرنشان کرد: «این گروهها در تابستان امسال آثار نمایشی خود را تولید و تمرین کردند و اکنون در قالب جشنواره به روی صحنه میبرند.
گفتنی است، ۲۰ گروه نمایشی طی دو روز از ساعت صبح تا ۱۹ آثار خود را اجرا میکنند و علاوه بر رقابت، تجربههای تازهای در حوزه نمایش به دست خواهند آورد.
