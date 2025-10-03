۲ خبر از جشنواره فیلم کودک؛ از پیام رئیس سازمان سینمایی تا افتتاحیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط جشنواره، رائد فریدزاده معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی به سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان پیام داد. در متن پیام فریدزاده چنین آمده است:

«به نام خالق رؤیاهای شیرین کودکانه

سینمای کودک و نوجوان، آئینه و تصویر روشن رؤیاهاست؛ آئینه ای که با شفافیت و صافی ، تصویر جهان پیچیده امروز رابه نمایش می‌گذارد. این سینما دریچه ای است رو به عالم خیال؛ جایی که روایت داستان‌ها نه تنها همگان را به شوق می آورد، بلکه آموزش می دهد، دل ها را پیوند می‌زند و امید می‌کارد.

سی‌ و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، نخستین رویداد مهم سینمایی کشور، پس از تجاوز اخیر دشمنان به خاکِ پاکِ ایران و شهادت جمعی از کودکان‌ معصوم کشورمان در کنار والدین و اقوام و خویشان‌شان است. این جشنواره، یاد و نام آن فرشتگان کوچک و مظلوم را گرامی می‌دارد و می‌کوشد در این جهان پر از ستم و بی عدالتی، چراغ امید را در دل فرزندانمان روشن نگه دارد.

این رویداد نه فقط محفلی برای نمایش آثار، که بستری برای مشاهده جهان از چشم کودکان و نوجوانان است؛ آیینه‌ای که فرهنگ، ارزش‌ها و دغدغه‌های امروز جامعه را بازتاب می‌دهد و امکان گفت‌وگو و هم‌اندیشی را فراهم می‌ آورد.

پاسداشت سینمای کودک و نوجوان، پاسداشت هویت فرهنگی و ملی این سرزمین است و جشنواره نیز باید جلوه گاه تنوع و تکثر نگاه‌ها باشد و عرصه ای برای معرفی استعدادها و خلاقیت آنها که تلاش می کنند به واسطه صنعت تصویر، فضای فهم و درک مشترک را خلق کنند.

امیدوارم‌این رویداد مهم‌ و شناخته شده بین المللی امکان دیدن و دیده شدن آثار و از همه مهمتر آموختن از کودکان و نوجوانان را برای همگان فراهم کند. جهان کودکان همان مدینه فاضله ای است که حسد و بخل و کینه و کین توزی راهی بدان ندارد جز مهر و محبت چیزی یافت نمی شود چون:

در این‌خاک در این خاک در این‌مزرعه پاک/ به جز مهر به جز عشق دگر بذر نکاریم».

برگزاری افتتاحیه با احترام به شهدای جنگ ۱۲روزه و کودکان غزه

مراسم معنوی افتتاحیه سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان،‌ صبح امروز جمعه ۱۱ مهر با ادای احترام حامد جعفری دبیر جشنواره، علی قاسم زاده شهردار و جمعی از مدیران شهری و جشنواره به مقام شامخ شهدای جنگ تحمیلی، شهدای جنگ ۱۲روزه و کودکان مظلوم جنگ غزه در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حامد جعفری با تسلیت وفات حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: امروز برای تجدید عهد با ارزش‌ها و آرمان‌هایی که شهدای عزیزمان جان خویش را در راه آن فدا کردند، گرد هم آمدیم.

وی جشنواره را سرای رویاها و خلاقیت‌های کودکانه معرفی و بیان کرد: جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان جایی برای نشان دادن امیدها و قهرمانی‌های نسل نو است که به‌ همین جهت از این مکان قدم نخست را برمی‌دارد زیرا که امسال با حقیقتی تلخ روبرو بودیم؛ در تجاوز دوازده‌روزه دشمن، ۴۷ فرزند این سرزمین در میان شهدا هستند از رایان دو ماهه و محمد علی ۹ ماهه تا دانش‌آموزانی که اکنون بال شهادت گشوده و به‌آسمان پر کشیدند.

دبیر جشنواره تاکید کرد: این جشنواره نه‌فقط رویدادی برای هنر، که پیامی‌ است برای جهان؛ ما داغداریم اما ایستاده‌ایم؛ اندوهگینیم اما استواریم. ما به‌پاس خون پاک کودکان شهید، عهد می‌بندیم که فردایی روشن‌تر بسازیم؛ ایرانی سرشار از مهر، امید، انگیزه و شوق برای کودکان امروز و فردای این سرزمین.

جعفری یادآور شد: یادمان باشد جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان بر خود فرض می‌داند که برای فرزندان این سرزمین حافظ رؤیاهای کودکانه باشد، به فردایی سرشار از امید و شادی بیندیشد و دنیای رؤیایی کودکان این سرزمین را باور کند. و با همه وجود، بر حرمت این پیمان مقدس، تعظیم می‌کنیم.

در ادامه این مراسم کمال حیدری دبیر اجرایی جشنواره ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: بسیاری از شهدایی که آرامش، آسایش و عزت امروز را برای ما رقم زدند، از نوجوانان بودند که باید قدردان آن‌ها باشیم.

وی نقش‌آفرینی نوجوانان در گام دوم انقلاب را مهم دانست و تاکید کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، نسل نوجوان در گام دوم انقلاب باید شانه‌های خود را برای پذیرش مسئولیت‌ها آماده کنند و ادامه راه بر عهده آنان است تا عزت و سربلندی ایران عزیز را به ارمغان بیاورند.

دبیر اجرایی جشنواره، اصفهان را شهر علم، هنر و ایثار معرفی کرد و تصریح کرد: بزرگان علم و فرهنگ تمدن بزرگ اصفهان را شکل داده‌اند که نسل جوان باید ادامه‌دهنده راه آنان باشد.

همچنین در ادامه، بیانیه افتتاحیه معنوی مراسم توسط خبرنگاران نوجوان به ۲ زبان فارسی و انگلیسی قرائت شد که در بخشی از آن آمده است «ایران، این کهن‌بوم پرشکوه تاریخ و فرهنگ، بار دیگر به میعادگاه شادمانی، امید و هنر بدل شده است؛ و نقش جهان، نگین بی‌بدیل اصفهان، با طنین خنده‌ها و شور بی‌پایان کودکان، صحنه تجلی رویاهایی می‌شود که از قلب‌های کوچک اما اندیشه‌های بزرگ سرچشمه می‌گیرند. زنگ سی‌ و هفتمین جشنواره امسال، در گلستان شهدا به صدا در می‌آید؛ جایی که عطر ایثار و خون پاک شهیدان، فضای آن را آکنده ساخته و یادآور فداکاری‌ و از خودگذشتگی است ،جایی که این بزرگ مردان برای ماندگاری لبخند بر لب کودکان و نوجوان، زنان و مردانش از جان خود گذشتند.»

در پایان این آیین دبیر و مدیران جشنواره از مزار شهید عباس نیلفروشان مستشار عالی سپاه در لبنان، فرماندهان و شهدای جنگ ۱۲ روزه با اهدای شاخه گل ادای احترام کردند.

این مراسم با حضور جمع زیادی از دانش آموزان دهه نودی، داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان جشنواره همراه بود.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.