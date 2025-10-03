به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد با هدف پرورش نسل تازهای از فیلمسازان نوجوان و فراهمسازی بستر آموزشی و تجربی، در شهر اصفهان در حال برگزاری است. نوجوانان شرکتکننده در قالب گروههای پنجنفره از ایدهپردازی تا نگارش فیلمنامه و تولید فیلم را تجربه میکنند.
آزاده غفاری، معاون فرهنگی گردهمایی، در حاشیه این برنامه اظهار کرد: نوجوانان از روز نخست با تشکیل گروهها و ورود به فرآیند روایتگری داستانی، به ساختار نهایی فیلمنامه رسیدند و برخی نیز کار لوکیشنیابی را آغاز کردند.
وی با اشاره به برنامههای آموزشی گفت: سه کارگاه تخصصی نیز برای ارتقای سطح علمی و عملی نوجوانان در نظر گرفته شده است. نخستین کارگاه با موضوع معنا و مفهوم در فیلمنامهنویسی توسط سیدمحمد صادقی آرمان برگزار میشود؛ دومین کارگاه با عنوان فیلمساز پشت در اتاق مدیر نوجوانان را با مسیرهای اداری و حقوقی تولید فیلم آشنا میکند و سومین کارگاه با تدریس ایمان تحسینزاده به فیلمسازی تکنفره با بودجه محدود اختصاص دارد.
غفاری افزود: از روز دوم، تجهیزات حرفهای شامل دوربین، ابزار صدا، باکس تدوین و تجهیزات ویژه انیمیشن در اختیار گروهها قرار میگیرد تا در شرایط برابر کار خود را آغاز کنند.
به گفته معاون فرهنگی گردهمایی، پیشبینی میشود همه گروهها تا پایان روز دوم، فیلمنامه و لوکیشنهای خود را نهایی کرده و وارد مرحله فیلمبرداری شوند.
