  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

آزیتا حاجیان و محمد بحرانی داوران جشنواره فیلم کودک و نوجوان شدند

آزیتا حاجیان و محمد بحرانی داوران جشنواره فیلم کودک و نوجوان شدند

اسامی داوران فیلم‌های بخش مسابقه بلند داستانی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، داوران این دوره بخش مسابقه بلند داستانی جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان عبارتند از آزیتا حاجیان، سامان احتشامی، محمد بحرانی، مهدی جعفری و آرش معیریان.

آزیتا حاجیان لیسانس بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه هنر دارد که در فیلم‌هایی چون «دزد عروسک‌ها» و «سفر جادویی» ایفای نقش کرده و برنده سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر شده است.

سامان احتشامی موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده پیانو است که برای آثاری چون «شازده کوچولو» و «رستگاری در هشت و بیست دقیقه» آهنگسازی کرده است.

محمد بحرانی بازیگر، عروسک‌گردان، صداپیشه و مجری برنامه‌های مختلف است که صداپیشگی شخصیت‌های عروسکی جناب خان، آقای همساده و ببعی را در کارنامه خود دارد.

مهدی جعفری کارگردانی است که در حوزه نوجوانان فیلم سینمایی «یدو» و «بیست و سه نفر» را ساخته است. «یدو» از جشنواره سی و نهم فیلم فجر جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد.

آرش معیریان مدرس دانشگاه، کارگردان و تدوینگر است و در حوزه کودکان فیلم‌هایی همچون «فیتیله و ماه پیشونی» را کارگردانی کرده است.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.

کد خبر 6610878
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها