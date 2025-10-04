آزیتا حاجیان و محمد بحرانی داوران جشنواره فیلم کودک و نوجوان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، داوران این دوره بخش مسابقه بلند داستانی جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان عبارتند از آزیتا حاجیان، سامان احتشامی، محمد بحرانی، مهدی جعفری و آرش معیریان.
آزیتا حاجیان لیسانس بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه هنر دارد که در فیلمهایی چون «دزد عروسکها» و «سفر جادویی» ایفای نقش کرده و برنده سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر شده است.
سامان احتشامی موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده پیانو است که برای آثاری چون «شازده کوچولو» و «رستگاری در هشت و بیست دقیقه» آهنگسازی کرده است.
محمد بحرانی بازیگر، عروسکگردان، صداپیشه و مجری برنامههای مختلف است که صداپیشگی شخصیتهای عروسکی جناب خان، آقای همساده و ببعی را در کارنامه خود دارد.
مهدی جعفری کارگردانی است که در حوزه نوجوانان فیلم سینمایی «یدو» و «بیست و سه نفر» را ساخته است. «یدو» از جشنواره سی و نهم فیلم فجر جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد.
آرش معیریان مدرس دانشگاه، کارگردان و تدوینگر است و در حوزه کودکان فیلمهایی همچون «فیتیله و ماه پیشونی» را کارگردانی کرده است.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.
