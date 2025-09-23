  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

اعلام آثار حاضر در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم‌ کودک

اعلام آثار حاضر در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم‌ کودک

اسامی فیلم‌های راه پیدا کرده به بخش بین‌الملل سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جشنواره، اسامی فیلم‌های راه پیدا کرده به بخش مسابقه بین‌الملل سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

این آثار، شامل ۹ فیلم خارجی و ۳ فیلم ایرانی به شرح زیر هستند:

۱- «طوفان» به کارگردانی یانگ جیانگ از چین

۲- «درانیکی» به کارگردانی آنا سولوفیوا از روسیه

۳- «میان صخره‌ها و ابرها» به کارگردانی فرانکو گارسیا از پرو و شیلی

۴- «هانی» به کارگردانی ناتاشا آرتی از دانمارک

۵- «مری آنینگ» به کارگردانی مارسل بارلی از سوییس، بلژیک و فرانسه

۶- «ماهی در قلاب» به کارگردانی محی‌الدین مظهر از تاجیکستان و ایران

۷- «خانم بوتس» به کارگردانی یان لانوئته تورگن از کانادا

۸- «قصه‌های باغ جادو» به کارگردانی مشترک دیوید سوکوپ، پاتریک پاس، لئون ویدمار و ژان کلود روزک از چک، اسلواکی، اسلوونی و فرانسه

۹- «مخفیگاه» به کارگردانی هان جی سو از کره

۱۰- «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی

۱۱- «چشم بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی

۱۲- «موی گرگ» به کارگردانی فریدون نجفی

همچنین در بخش فیلم‌های کوتاه بین‌الملل، آثار راه‌یافته شامل ۹ فیلم کوتاه خارجی به همراه ۲ فیلم داستانی کوتاه ایرانی و ۲ پویانمایی کوتاه ایرانی به شرح زیر هستند:

1- «روزی روزگاری یک کوه بود» به کارگردانی ناتالیا آبرامووا از روسیه

2-⁠ «کارمن و قاشق چوبی» به کارگردانی کارلوس گومس و میرا ساگرادو از اسپانیا و ایتالیا

۳-⁠ «پسر» به کارگردانی ژانا بکمامبتوا از قزاقستان و روسیه

۴- «علف هرز» به کارگردانی پولا کازاک از جمهوری چک

۵- «آب پرتقال» به کارگردانی الکساندر آتانِه از فرانسه

۶- «اولین درس» به کارگردانی ماکسیم بوبکوف از روسیه

۷- «مشق شب» به کارگردانی ناچو آرخونا از اسپانیا

۸- «دوچرخه‌ی دزدی» به کارگردانی ماشا مولنهاور از آلمان

۹- «عروسک متحرک» به کارگردانی کوین تسونگ و شوان‌یه از تایوان

۱۰- «حوریه» به کارگردانی محمود شریفی اصل

۱۱- «مانع» به کارگردانی افشین ملکی

۱۲- «ماهی قرمز» به کارگردانی ریحانه کاوش

۱۳- «دیوار پشت و رو ندارد» به کارگردانی اکبر تراب‌پور

سی‌ و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد خبر 6599025
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها