به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی جشنواره، اسامی فیلمهای راه پیدا کرده به بخش مسابقه بینالملل سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اعلام شد.
این آثار، شامل ۹ فیلم خارجی و ۳ فیلم ایرانی به شرح زیر هستند:
۱- «طوفان» به کارگردانی یانگ جیانگ از چین
۲- «درانیکی» به کارگردانی آنا سولوفیوا از روسیه
۳- «میان صخرهها و ابرها» به کارگردانی فرانکو گارسیا از پرو و شیلی
۴- «هانی» به کارگردانی ناتاشا آرتی از دانمارک
۵- «مری آنینگ» به کارگردانی مارسل بارلی از سوییس، بلژیک و فرانسه
۶- «ماهی در قلاب» به کارگردانی محیالدین مظهر از تاجیکستان و ایران
۷- «خانم بوتس» به کارگردانی یان لانوئته تورگن از کانادا
۸- «قصههای باغ جادو» به کارگردانی مشترک دیوید سوکوپ، پاتریک پاس، لئون ویدمار و ژان کلود روزک از چک، اسلواکی، اسلوونی و فرانسه
۹- «مخفیگاه» به کارگردانی هان جی سو از کره
۱۰- «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی
۱۱- «چشم بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی
۱۲- «موی گرگ» به کارگردانی فریدون نجفی
همچنین در بخش فیلمهای کوتاه بینالملل، آثار راهیافته شامل ۹ فیلم کوتاه خارجی به همراه ۲ فیلم داستانی کوتاه ایرانی و ۲ پویانمایی کوتاه ایرانی به شرح زیر هستند:
1- «روزی روزگاری یک کوه بود» به کارگردانی ناتالیا آبرامووا از روسیه
2- «کارمن و قاشق چوبی» به کارگردانی کارلوس گومس و میرا ساگرادو از اسپانیا و ایتالیا
۳- «پسر» به کارگردانی ژانا بکمامبتوا از قزاقستان و روسیه
۴- «علف هرز» به کارگردانی پولا کازاک از جمهوری چک
۵- «آب پرتقال» به کارگردانی الکساندر آتانِه از فرانسه
۶- «اولین درس» به کارگردانی ماکسیم بوبکوف از روسیه
۷- «مشق شب» به کارگردانی ناچو آرخونا از اسپانیا
۸- «دوچرخهی دزدی» به کارگردانی ماشا مولنهاور از آلمان
۹- «عروسک متحرک» به کارگردانی کوین تسونگ و شوانیه از تایوان
۱۰- «حوریه» به کارگردانی محمود شریفی اصل
۱۱- «مانع» به کارگردانی افشین ملکی
۱۲- «ماهی قرمز» به کارگردانی ریحانه کاوش
۱۳- «دیوار پشت و رو ندارد» به کارگردانی اکبر ترابپور
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.
