به گزارش خبرگزاری مهر،صبح امروز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴، سه زن در حالی که در ساحل پارک کوثر بندرلنگه مشغول شنا بودند، دچار غرق‌شدگی شدند. بلافاصله یکی از شاهدان حادثه، با اطلاع‌رسانی به ناجی کشیک، از وقوع این حادثه مطلع کرد.

با واکنش سریع تیم نجات غریق، سه زن گرفتار در آب از خطر مرگ نجات یافتند و اقدامات اولیه امدادی بر روی آنها انجام شد. خوشبختانه، حال عمومی نجات‌یافتگان مساعد گزارش شده است.

رها صابری، سرپرست اداره ورزش و جوانان بندرلنگه، ضمن تقدیر از تیم ناجیان غریق، از شهروندان خواست که نکات ایمنی را رعایت کرده و پیش از ورود به آب، با نیروهای مستقر مشورت کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.