شاهی: آمار غرق شدگی در رضوانشهر به صفر رسید

رضوانشهر-فرماندار رضوانشهر با اشاره به نجات ۱۵ نفر توسط ناجیان غریق از مرگ حتمی در این شهرستان گفت: امسال آمار غریق رضوانشهر به صفر رسید.

ایرج شاهی در گفتگو با خبرنار مهر با تقدیر از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه ستاد ساماندهی سواحل شهرستان رضوانشهر و ناجیان غریق گفت : شهرستان رضوانشهر در طول ایام تابستان شاهد حضور گسترده گردشگران در ۲۱ کیلومتر نوار ساحلی شهرستان بود که با تلاش و برنامه ریزی انجام شده در ستاد ساماندهی سواحل امار غریق در این شهرستان به صفر رسید.

وی تصریح کرد: این موفقیت نه تنها نشان‌ دهنده کارآمدی برنامه‌ریزی‌های انجام شده است، بلکه نمایانگر تعهد و دلسوزی عزیزان عضو ستاد و ناجیان غریق در راستای حفظ جان و سلامت مردم می باشد

شاهی با بیان اینکه ۶۲ ناجی غریق در ۳۱ نقطه خطر افرین در سطح سواحل شهرستان رضوانشهر مشغول خدمت رسانی بودند گفت : ایجاد بسترهای ایمنی برای گردشگران، سبب گردید تا خرداد و تابستان امسال با کمترین آسیب‌دیدگی سپری شود و ما شاهد نجات حداقل ۱۵ نفر از مرگ حتمی توسط ناجیان پرتلاش و شجاع شهرستان بودیم .

فرماندار رضوانشهر با اشاره به سرکشی های مستمر از سوی مجموعه اعضای ستاد ساماندهی سواحل ، حمایت و پشتیبانی حوزه سیاسی اجتماعی استانداری گیلان نسبت به استقرار و تجهیز ناجیان غریق به امکانات رفاهی امدادی گشت زنی از جمله یک قایق و دو جت اسکی را یکی از عوامل موثر در این موفقیت برشمرد.

