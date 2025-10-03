گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسن مفخمی ظهر جمعه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر نظام مقدس جمهوری اسلامی، گزارشی جامع و دقیق از عملکرد و دستاوردهای پلیس در حوزههای مختلف امنیتی، اجتماعی، ترافیکی و مقابله با جرایم ارائه کرد.
وی با اشاره به جایگاه والای شهدای استان مازندران در دفاع مقدس، مدافع حرم و امنیت کشور گفت: یاد و خاطره ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید پر افتخار استان، از جمله ۶۴۳ شهید انتظامی، سندی بر عزت و شجاعت ملت بزرگ ایران است. همچنین در ۱۲ روز اخیر ۱۰ شهید عزیز از نیروهای انتظامی به شهادت رسیدهاند که همه آنها برای حفظ امنیت جان خود را فدا کردند.
سردار مفخمی افزود: در ادامه فرمایشات حضرت آیتالله نماینده ولی فقیه که بر وحدت و اتحاد ملت به عنوان عامل اصلی شکست دشمن تأکید کردند، ما به عنوان سربازان ولایت قدردان حمایت همهجانبه مردم شریف استان و کشور هستیم. این وحدت مقدس سرمایهای است که امنیت و اقتدار پلیس را تضمین میکند.
ارائه ۲۵۰ هزار خدمت به مردم
وی همچنین به مناسبتهای تقویمی و مذهبی سال جاری اشاره کرد و گفت: خدمات ارائه شده توسط نیروهای انتظامی استان شامل بیش از ۲۵۰ هزار خدمت مختلف بوده است. طی این مدت شاهد افزایش بیش از ۵ درصدی ترددها در سطح استان و افزایش ۳۲ درصدی دستگیریها در حوزه مقابله با مواد مخدر و خرده فروشان بودیم.
فرمانده انتظامی مازندران در ادامه گفت: در حوزه مقابله با قاچاق، به ویژه قاچاق چوب، افزایش ۷ درصدی کشفیات و دستگیریها داشتهایم که منجر به کشف بیش از ۱۰۰ تن انواع چوب قاچاق شده است.
افزایش ۷ درصدی کشفیات و دستگیریها در حوزه قاچاق
سردار مفخمی اعلام کرد: طی شش ماه گذشته، نیروهای پلیس استان موفق به کشف بیش از ۱۰۰ تن انواع چوب قاچاق شدهاند. این دستاورد در کنار افزایش ۷ درصدی کشفیات و دستگیریها در حوزه مقابله با قاچاق به ویژه قاچاق چوب، نشاندهنده تلاش مستمر پلیس در حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخلفات زیستمحیطی است.
وی به کاهش چشمگیر ۲۱ درصدی تلفات جادهای در ۶ ماه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: از ۳۰۹ نفر جانباخته در تصادفات جادهای در مدت مشابه سال گذشته، این رقم به ۲۴۳ نفر کاهش یافته است که نشاندهنده تلاش شبانهروزی پلیس راه و راهور و سایر نهادهای مرتبط است.
وی همچنین از کشف ۱۰۰ درصدی قتلهای صورت گرفته در استان ظرف کمتر از ۴۸ ساعت خبر داد و تأکید کرد که عملکرد پلیس آگاهی و اقدامات پیشگیرانه باعث کاهش وقوع جرایم خشن و افزایش اعتماد مردم شده است.
سردار مفخمی در حوزه مقابله با جرایم سرقت نیز بیان داشت: طی این مدت ۹۶۰ دستگاه خودرو سرقتی که قصد ورود به استان را داشتند، توسط پلیس در ورودیها متوقف شدند و اقدامات پیشگیرانه موفقیتآمیزی انجام گرفته است.
وی همچنین به فعالیتهای پلیس فتا در مقابله با جرایم سایبری اشاره و خاطرنشان کرد: با شماره تماس ۰۹۶۳۸ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به شکایات و پیگیری پروندههای کلاهبرداری اینترنتی هستیم که تاکنون بالغ بر ۱۰۲ میلیارد ریال وجوه مردم به صاحبان اصلی بازگردانده شده است.
فرمانده انتظامی مازندران در پایان ضمن تبریک هفته انتظامی با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن، از همه مردم، خانوادههای معظم شهدا و همکاران خود در مجموعه انتظامی استان قدردانی و برای خدمت صادقانه و مستمر به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آرزوی توفیق کرد.
