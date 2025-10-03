سرهنگ شمسایی: ۱۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در آستانه اشرفیه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر ،سرهنگ رضا شمسایی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه به مناسبت هفته نیروی انتظامی با تبریک این مناسبت و تسلیت وفات حضرت معصومه (س) با اشاره به استقبال شهروندان از خدمات انتظامی و اجرای طرح‌های گسترده پیشگیری اظهار کرد: اعتماد عمومی، مشارکت مردمی و اقتدار پلیس در حفظ امنیت اجتماعی نقش آفرین است.

فرمانده انتظامی با اشاره به دریافت ۷ هزار و ۲۰۰ گزارش مردمی در ۶ماهه نخست سال افزود: این آمار نشانه‌ای از اعتماد و اطمینان مردم به پلیس است لذا پل ارتباطی بین ما و مردم در حال تقویت است و گزارش‌های امنیتی چند برابر روزهای گذشته شده‌اند.

سرهنگ شمسایی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری، نزدیک به ۲۰ هزار نفر برای دریافت انواع خدمات به ستاد انتظامی مراجعه کرده‌اند، اظهار کرد: در حوزه راهنمایی و رانندگی، ۳هزار و ۲۰۰خدمت در بخش صدور، تعویض و المثنی مدارک و ۴هزارو ۲۰۰ خدمت در بخش شماره‌گذاری به شهروندان ارائه شده است.

وی شعار امسال هفته نیروی انتظامی را «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» عنوان کردو گفت: پلیس مقتدر با مشارکت مردمی، ضامن امنیت پایدار است

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه با بیان اینکه اولویت اصلی در سال جاری مقابله با سرقت است، گفت: در همین راستا، ۱۳۰ طرح پیشگیری در سطح شهرستان اجرا شده و ۲۱۰ نفر از سارقان دستگیر و اموال کشف‌شده به مقام قضایی تحویل داده شده‌اند.

۳۰۰ پرونده معافیت کفالت بررسی و رسیدگی شده‌اند

وی افزود:در حوزه مبارزه با مواد مخدر ۱۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و نزدیک به ۹۰ نفر از قاچاقچیان و ۷۳۰ نفر از معتادان متجاهر شناسایی و دستگیر شده‌اند.

سرهنگ شمسایی تصریح کرد:در حوزه قاچاق سوخت، نزدیک به ۲۵ هزار لیتر انواع سوخت قاچاق کشف شده و در حوزه چوب، غلات و مواد خوراکی نیز اقدامات مؤثری توسط پلیس امنیت اقتصادی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه امنیت عمومی، از شناسایی ۴۸ نفر از اراذل و اوباش در سطح شهرستان خبر داد و گفت: با نظارت مستمر و پایش دقیق، از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری شده است.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه با بیان اینکه در حوزه نظارت بر اصناف،۴ هزارو ۵۰۰ بازدید انجام شده اظهار کرد: از این تعداد ۲هزارو ۵۰۰مورد تذکر و تعهد و پلمب ۳۰۰ واحد صنفی را داشتیم .

وی با اشاره به اینکه در حوزه پلیس فتا، که از پلیس‌های نوظهور محسوب می‌شود، گفت: پرونده‌های متعددی در زمینه جرائم فضای مجازی، کلاهبرداری، اخلاقی و امنیتی تشکیل شده است.

سرهنگ شمسایی تصریح کرد:در بخش وظیفه عمومی، ۱هزارو ۲۵۰خدمت به شهروندان ارائه شده و ۳۰۰ پرونده معافیت کفالت بررسی و رسیدگی شده‌اند.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه نیروی انتظامی را پیشران عرصه اجتماعی و امنیتی کشور دانست و افزود:از زمان آغاز جنگ، همکاران انتظامی در سراسر کشور در آماده‌باش کامل قرار گرفتند و با اقدامات پیشگیرانه، از ورود عناصر نفوذی و ایجاد اختلال جلوگیری کردند.

وی با اشاره به حضور گسترده مسافران در تابستان و کمبود نزولات آسمانی از همکاری مردم با نیروی انتظامی برای عبور از بحران شهرستان تقدیر کرد و گفت و اظهارکرد:در جامعه‌ای که اعتماد و وحدت وجود نداشته باشد، امنیت پایدار شکل نمی‌گیرد.