به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته ششم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز جمعه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان گل گهر سیرجان بود که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب پرسپولیس

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، یعقوب براجعه، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، محمد خدابنده‌لو، تیوی بیفوما، امید عالیشاه و علی علیپور.

سرخ های هجومی تر از قبل

شاگردان وحید هاشمیان در شرایطی بازی را آغاز کردند که میل تهاجمی آنها نسبت به دیدارهای گذشته بیشتر بود و از همان ابتدا فشار روی دروازه مهمان سیرجانی را وارد کردند که ثمره آن در دقیقه ۱۲ موقعیت عالی بیفوما بود که توپ را از دروازه بان هم عبور داد اما مدافع گل گهر روی خط دروازه توپ را برگرداند.

در این صحنه علی علیپور پس از حرکت در عرض محوطه جریمه در موقعیتی عالی توپ را برای بیفوما ارسال کرد که این بازی با چند متر حرکت سمت دروازه توپ را شوت کرد اما مدافع گل گهر از روی خط مانع گل شدن این توپ شد.

اوضاع بهتر پرسپولیس ثمری نداشت

در ادامه بازی سرخپوشان نمایش بهتری نسبت به دیدارهای گذشته خود داشتند و به جز در جناح چپ که فرشاد احمدزاده همچنان یکی از بازیکنان ضعیف این تیم است، در سایر پست ها بازیکنان نمایش قابل قبولی داشتند اما نتوانستند از برتری فنی خود برای رسیدن به گل استفاده کنند تا در نهایت نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان برسد.

نیازمند مانع از شکست شد

در دومین دقیقه وقت اضافه نیمه اول تیم گل گهر در معدود موقعیت هایی که داشت تا آستانه باز کردن دروازه پرسپولیس پیش رفت اما ضربه زیبا و محکم مهاجم سیرجانی را پیام نیازمند با واکنشی تماشایی به کرنر فرستاد تا مانع از باز شدن دروازه تیمش در نیمه اول شود و کار با تساوی به پایان برسد.