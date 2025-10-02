آیا وقت تغییر سرمربی پرسپولیس رسیده است؟

محمد برزگر معتقد است پرسپولیس هنوز فرصت دارد تا تفکرات هاشمیان در این تیم به ثمر بنشیند. به گفته این پیشکسوت پرسپولیس، سرمربی تیم حداقل به ۱۰ بازی نیاز دارد تا بتواند تیم را به خواستهها و برنامههای فنی مدنظرش برساند و نباید خیلی سریع درباره عملکرد او قضاوت کرد.
تلاش برای بازگشت به پیروزی مقابل گلگهر
برزگر با اشاره به اهمیت بالای بازی پرسپولیس مقابل گل گهر سیرجان گفت:پرسپولیس به دنبال پیروزی است تا تواناییهای فنی خودش را بازیابی کند. این تیم باید بجنگد و واقعاً جنگیدن را بلد است. کسب سه امتیاز این بازی میتواند اعتمادبهنفس تیم را بالا ببرد.
مشکل پرسپولیس در خلق موقعیت است، نه گلزنی
برزگر در مورد مشکلات پرسپولیس توضیح داد: مشکل اصلی تیم در انتقال توپ به مهاجم و خلق موقعیت گل است. خود گلزنی مشکلی ندارد اما خط حمله نیاز دارد فرصتهای بیشتری برای گلزنی ایجاد کند. علی علیپور تا حالا عالی کار کرده است. او تقریبا هرچه موقعیت بوده است به گل تبدیل کرده است.
روند دفاعی مطلوب؛ تمرکز روی خط حمله
او ادامه داد: روندی که هاشمیان برای پرسپولیس در نظر گرفته، کاملاً مطلوب است. ایرادهای دفاعی به حداقل رسیده و نظم تیمی در دفاع بسیار بهتر شده است. حالا وقت آن است که تمرکز روی خط حمله باشد تا تیم بتواند موقعیتهای بیشتری بسازد.
کیفیت بازیکن مهمتر از تعداد خریدها
برزگر درباره نقل و انتقالات و خرید بازیکن جدید گفت: هاشمیان درست میگوید که باید بهترین بازیکنها جذب شوند. یک بازیکن خوب همیشه بهتر از چند خرید بیکیفیت است و نباید به هر قیمتی بازیکن خریداری شود.
صبر و زمان، کلید موفقیت پرسپولیس
برزگر در پایان تأکید کرد: با صبر و زمان کافی برای هاشمیان، پرسپولیس میتواند به مسیر موفقیتهای پایدار بازگردد. این تیم برنامه و روند مشخصی دارد و هواداران باید از نزدیک شاهد رشد و پیشرفت تیم باشند.
