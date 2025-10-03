به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس نمیخواهد در دیدار حساس این هفته مقابل گلگهر سیرجان بار دیگر صدای انتقاد هواداران تیمش را بشنود.
سرخپوشان پایتخت که در هفتههای اخیر با نوسان در نتایج روبهرو بودهاند، با هدایت هاشمیان به دنبال ارائه نمایشی هجومی برای بازگشت به مسیر پیروزی هستند. این تیم در ۵ بازی ابتدایی لیگ بیست و پنجم تنها یک پیروزی و ۴ تساوی داشته است.
هاشمیان طی تمرینات اخیر پرسپولیس بارها بر گردش توپ رو به جلو و خلق موقعیت در خط حمله تأکید داشته و از شاگردانش خواسته با سرعت و دقت بیشتری در فاز تهاجمی عمل کنند. او همچنان علی علیپور را مهاجم هدف پرسپولیس میداند و امیدوار است این بازیکن بتواند خط دفاع مستحکم گلگهر را دچار مشکل کند.
سرمربی پرسپولیس اصرار دارد تیمش در همان دقایق ابتدایی نیمه نخست به گل برسد تا فشار روانی کمتری در ادامه مسابقه متوجه بازیکنان شود. او اعتقاد دارد زدن گل زودهنگام میتواند کلید موفقیت سرخها در این بازی باشد.
دیدار پرسپولیس و گلگهر سیرجان از هفته رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران، ساعت ۱۸:۳۰ روز جمعه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.
