هاشمیان: بازی سختی با گل گهر داریم؛ امیدوارم خوشحال زمین را ترک کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال گل گهر در هفته ششم رقابت های لیگ برتر اظهار داشت: بازی مهمی داریم. تعدادی از بازیکنان را در هفته های قبل به خاطر مصدومیت نداشتیم و تعدادی از این نفرات با تلاش کادر پزشکی بازگشتند.

او ادامه داد: امیدوار هستیم سایر نفرات به تیم بازگردند و بتوانیم از پتانسیل موجود استفاده کنیم. بازیکنان باانگیزه ای داریم. آنها در طول هفته خیلی جدی تمرین کردند و دنیال پیروی در خانه هستیم.

سرمربی پرسپولیس افزود: کسی که در این تیم مربی یا بازیکن است قطعا تمام هدفش قهرمانی و پیروزی است. این هدف را داریم و امیدوارم هواداران تیم از شروع نا پابان بازی ما را حمایت کنند. هر ثانیه و هر دقیقه برای ما مهم است.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر نوع نگاهش درباره شعارهایی که هواداران در هفته های ابتدایی علیه او سر دادند گفت: بخش اول صحبت مربوط به این می شود که من مربی نیستم که در مطبوعات بخواهم از مصدومیت ها بگویم. ارونوف مصدوم بوده و هست. اوریه و شکاری و صادقی هم همینطور. این موضوع باعث می شود خیلی اوقات برای تعویض گردن مشکل داشته باشیم و از بازیکنان در پست های غیرتخصصی استفاده کنیم.

سرمربی سرخپوشان با تشریح جزئیات تاکید کرد: خدابندهلو قبلا در پست فعلی بازی کرده بود میلاد محمدی نیز در تیم ملی در جناح راست بازی کرده بود. امیدوارم تمام بازیکنان برگردند و قطعا دست ما بازتر است. بازیکنان خیلی قوی داریم که اکثر آنها بازیکن های تیم ملی ایران هستند.

‌هاشمیان با تجدید از شاگردان خود گفت: پیام نیازمند به نظرم الان یکی از بهترین گلرهای آسیاست. علی علیپور نیز یک مهاجم فوق العاده است. امیدوارم در ادامه روند خوبی را بتوانیم داشته باشیم و بازی خوب انجام دهیم.

وی درباره حمایت هواداران یادآور شد: ما همه کار برای آنها می کنیم. بازی های خانگی یک نوع نعمت است و پا از حمایت آنها استفاده کنیم. در چهار تساوی ، هجومی بازی کردیم و فرصت گلزنی داشتیم. جدول را گه نگاه می کنیم می بینیم امتیاز تیم ها به هم نزدیک است.

هاشمیان ورباره انتقاد پیشکسوتان گفت: آنها همیشه زحمت کشیده اند. پیشکسوتانی هستند که به من مشورت می دهند و از انتقادهای سازنده استفاده می کنیم. به هر حال هرکس بیرون گود است می تواند نظر دهد. امیدوارم کسانی که بیرون گود هستند ف صت مربیگری پیدا کنند و با لیاقت خودشان بتوانند تیم داشته باشند و ثابت کنند مربیان خوبی بودند.

اودرباره تقابل با مهدی تارتار در گل گهر تصریح کرد: آقای تارتار تیم خوبی ساخته است اگر فرصت های پا هم ور هفته های قبل گل می شد جایگاه بهتری می داشتیم. به هر حال برای بردن قدم برمی‌داریم.

او درباره روند نقل و انتقالاتی پرپسولیس بار دیگر گفت: من نمی دانم منظور شما از خرید خوب چیست. گاهی اسم بازیکن است و گاهی هم نفری همچون ابرقویی است که می آید و بازدهی خوبی دارد. من نمی خواهم از شخص یا گروه خاصی حمایت می کنم اما من به عنوان مربی وظیفه دارم از بازیکنانم حمایت کنم. بازیکنانی هم که گرفتیم بازیکنان خوبی هستند. فقط سرژ اوریه دچار مصدومیت شده که به ما کمک می کند. در آینده هم بازیکن می خواهیم بگیریم.

هاشمیان تصریح کرد: از زمانی که به عنوان سرمربی پرسپولیس انتخاب شدم، وارد فضای رسانه‌ای و مجازی نمی‌شوم و این بخش را مدیر رسانه‌ای تیم مدیریت می‌کند. تمام تمرکزم روی مسائل فنی و فوتبال است. من همیشه طرفدار حق بوده‌ام و هیچ‌وقت از فرد خاصی حمایت نکرده‌ام.

او ادامه داد: وقتی وارد پرسپولیس شدم، تیم بسته شده بود و طبیعی است که وظیفه من به عنوان مربی این است که از تمام بازیکنانی که در تیم حضور دارند حمایت کنم و تلاش کنم تا بهترین استفاده را از توانایی‌هایشان داشته باشم.

سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: در برخی پست‌ها احساس کردیم نیاز به ترمیم داریم و بلافاصله برای این موضوع اقدام کردیم. سه بازیکن جدید جذب کردیم اما به دلیل محدودیت سقف بودجه، نتوانستیم چند بازیکن مدنظر را به خدمت بگیریم. در حال حاضر تنها می‌توانیم سراغ بازیکنان آزاد برویم.

او افزود: بازیکنان آزاد موجود یا سن بالایی دارند یا در فصل گذشته بسیار کم بازی کرده‌اند، به همین دلیل آگاه هستم که باید روی بازیکنان فعلی تیم تمرکز کنم و همه آنها را برای حضور در مسابقات آماده کنم. از طرفی شرایطی که در کشور وجود داشت باعث شد برخی بازیکنان خارجی تمایلی به حضور در ایران نداشته باشند.

هاشمیان تأکید کرد: در آینده تلاش خواهیم کرد تیم را کامل‌تر کنیم. البته همچنان در بعضی از پست‌ها نیاز به ایجاد توازن داریم و امیدوارم در ادامه بتوانیم شرایط تیم را به گونه‌ای ارتقا دهیم که برای کسب عنوان قهرمانی آماده باشیم.