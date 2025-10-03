  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۲

«حیاکن رهاکن» قبل از شروع بازی پرسپولیس؛ هواداران کوتاه نمی‌آیند

تماشاگران حاضر در ورزشگاه شهرقدس قبل از شروع مسابقه پرسپولیس و گل‌گهر سیرجان علیه رضا درویش شعار دادند. این اتفاق در حالی رخ داد که در دیدارهای گذشته پس از بازی این شعارها سر داده می شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تماشاگران بازی پرسپولیس و گل‌گهر سیرجان قبل از شروع این مسابقه علیه رضا درویش مدیرعامل سرخپوشان شعار سر دادند.

آنها در حالی علیه درویش شعار دادند که بازی هنوز شروع نشده بود. شعارهایی که در ابتدا به طور عجیبی توسط سیستم صوتی مستقر در ورزشگاه شهرقدس مهار شد اما خشم بالای هواداران پرسپولیسی حاضر در ورزشگاه ادامه داشت تا دیگر نتوانند صدای آنها را خاموش کنند.

پرسپولیس از دیدارهای گذشته خود فقط یک پیروزی برابر سپاهان کسب کرده و در سایر دیدارها به تساوی رسیده است. سرخپوشان هنوز نتوانسته ان در ورزشگاه خانگی به پیروزی برسند.

