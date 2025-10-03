پرسپولیس این بار از شکست گریخت؛هوادار «حیا کن» پرسپولیس رو «رها کن»!

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته ششم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز جمعه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان گل گهر سیرجان بود که این دیدار با تساوی یک به یک به پایان رسید. مهدی تیکدری(۵۷) برا گل گهر و علی علیپور(۷۷- پنالتی) برای پرسپولیس گل زدند.

ترکیب پرسپولیس

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، یعقوب براجعه، فرشاد احمدزاده(۶۰ میلاد محمدی)، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، محمد خدابنده‌لو، تیوی بیفوما(۶۰ محمد عمری)، امید عالیشاه(۸۶ استون ارونوف) و علی علیپور.

سرخ های هجومی تر از قبل

شاگردان وحید هاشمیان در شرایطی بازی را آغاز کردند که میل تهاجمی آنها نسبت به دیدارهای گذشته بیشتر بود و از همان ابتدا فشار روی دروازه مهمان سیرجانی را وارد کردند که ثمره آن در دقیقه ۱۲ موقعیت عالی بیفوما بود که توپ را از دروازه بان هم عبور داد اما مدافع گل گهر روی خط دروازه توپ را برگرداند.

در این صحنه علی علیپور پس از حرکت در عرض محوطه جریمه در موقعیتی عالی توپ را برای بیفوما ارسال کرد که این بازی با چند متر حرکت سمت دروازه توپ را شوت کرد اما مدافع گل گهر از روی خط مانع گل شدن این توپ شد.

اوضاع بهتر پرسپولیس ثمری نداشت

در ادامه بازی سرخپوشان نمایش بهتری نسبت به دیدارهای گذشته خود داشتند و به جز در جناح چپ که فرشاد احمدزاده همچنان یکی از بازیکنان ضعیف این تیم است، در سایر پست ها بازیکنان نمایش قابل قبولی داشتند اما نتوانستند از برتری فنی خود برای رسیدن به گل استفاده کنند تا در نهایت نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان برسد.

نیازمند مانع از شکست شد

در دومین دقیقه وقت اضافه نیمه اول تیم گل گهر در معدود موقعیت هایی که داشت تا آستانه باز کردن دروازه پرسپولیس پیش رفت اما ضربه زیبا و محکم مهاجم سیرجانی را پیام نیازمند با واکنشی تماشایی به کرنر فرستاد تا مانع از باز شدن دروازه تیمش در نیمه اول شود و کار با تساوی به پایان برسد.

شوک به پرسپولیس و شعارهای تند هواداران

در حالی که سرخپوشان پرسپولیس تلاش می کردند دروازه مهمان سیرجانی را باز کنند و نیمه دوم را با شرایط بهتری پشت سر بگذارند، این گل گهر بود که در دقیقه ۵۶ در یک ضد حمله سریع و از روی تعلل مدافعان حریف به گل برتری رسید. در این صحنه مهدی تیکدری با عبور از مدافعان پرسپولیس در شرایطی که مرتضی پورعلی گنجی هم کنار او بود با ضربه ای محکم دروازه را باز کرد.

پس از این گل هواداران که از این نتیجه و البته نتیجه های بازی های قبل گلایه داشتند شعارهایشان علیه رضا درویش مدیرعامل باشگاه را ادامه دادند و وحید هاشمیان را هم البته بی نصیب نگذاشتند.

پنالتی نجات بخش سرخ ها

در دقیقه ۷۳ علی علیپور که درون محوطه جریمه صاحب توپ شده بود با پاسی عالی در عرض و در مسیر امید عالیشاه او را در آستانه تک به تک شدن با دروازه بان قرار داد که خروج گروسیان با سرنگون کردن کاپیتان پرسپولیس همراه شد و کوپال ناظمی بلافاصله در سوت خود به نشانه پنالتی دمید و علی علیپور در دقیقه ۷۷ این توپ را برخلاف جهت حرکت گلر سیرجان ها به گل تبدیل کرد.

حضور بازیکن ازبک برای برد پرسپولیس

وحید هاشمیان که نمی خواست پنجیمن تساوی تیمش رقم بخورد و بیشتر از گذشته تحت فشار هواداران قرار بگیرد، در دقایق پایانی استو ارونوف را به جای عالیشاه فرستاد تا شاید خلاقیت فردی این بازیکن بتواند به کمکش بیاید و گل دوم را وارد دروازه گل گهر کند.

هاشمیان گل گهر را صدرنشین کرد

تلاش پرسپولیسی ها برای رسیدن به گل برتری ثمری نداشت و این تیم بدون این که بتواند خطری روی دروازه حریف ایجاد کند یک تساوی دیگر را رقم زد و از دیدارهای گذشته فقط یک پیروزی کسب کرده و پنج دیدار خود را با تساوی به پایان رسانده که همه این تساوی ها در دیدارهای خانگی رقم خورده است. گل گهر با این تساوی ۹ امتیازی شد و به صدر جدول رفت و پرسپولیس هم با ۸ امتیاز در رده ششم قرار گرفت.

بی توجهی مدیران و هیئت مدیره به درخواست هواداران

در حالی که هواداران پرسپولیس در دیدارهای گذشته بارها خواستار ایجاد تغییرات مدیریتی در این باشگاه شده اند مدیران و هیئت مدیره توجهی به درخواست آنها نداشتند و وحید هاشمیان هم که ۶ بازی با سرخپوشان بوده و نتایج خوبی کسب نکرده همچنان سرمربی است. با این شرایط شاید بهتر باشد هواداران پرسپولیس را رها کنند!