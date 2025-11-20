افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رزمایش مشترک تیم‌های واکنش سریع و کوهستان که در منطقه چالابه انجام شد، اظهار کرد: این مانور فرصتی برای به نمایش گذاشتن توان تخصصی، فداکاری و تلاش‌های طاقت‌فرسای امدادگران کوهستان است.

وی با اشاره به نقش حیاتی این نیروها در عملیات امدادی افزود: امدادگران کوهستان در دشوارترین شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی برای نجات جان مصدومان وارد عمل می‌شوند و هیچ محدودیتی مانع انجام مأموریت آنان نمی‌شود.

یگانه تصریح کرد: فعالیت در حوزه امداد کوهستان صرفاً یک دانش فنی نیست، بلکه ترکیبی از شجاعت، تعهد، توان جسمی و واکنش سریع است تا مصدوم در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین سطح ایمنی، ضمن حفظ جان امدادگر و تیم، به منطقه امن منتقل شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رزمایش‌هایی به تقویت مهارت‌های فردی و هماهنگی تیمی کمک کرده و سطح آمادگی عملیاتی نیروهای امدادی را برای مقابله با حوادث واقعی به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.