به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین بی بی کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر درباره سقوط بالگرد امدادی هلال احمر در اشترانکوه گفت: روز جمعه حوالی ساعت ۱۳، یک بانوی کوهنورد در منطقه اشترانکوه حوالی دورود با شماره ۱۱۰ تماس گرفت و درخواست کمک و استمداد کرد. او اعلام کرد که دچار افت دما، دو بینی و کاهش هوشیاری شده و مسیر را گم کرده است. همچنین از رها شدن توسط گروه همراه خود گلایه داشت.
وی گفت: با دریافت تماس، تیمهای عملیاتی نزدیکترین مرکز امداد به محل حادثه فوراً آماده و عازم شدند. با توجه به بعد مسافت و احتمال رسیدن تاریکی، درخواست امداد هوایی جهت انتقال نیروهای عملیاتی به نزدیکترین نقطه قابل فرود بالگرد صادر شد. بالگرد امداد، تیم عملیاتی را به منطقه چال کبود در نزدیکی قله سنبران در ارتفاعات اشترانکوه منتقل کرد.
بی بیکبادی با اشاره به دشواریهای عملیات امداد هوایی در این منطقه گفت: امداد هوایی یکی از سختترین، پرریسکترین و پرهزینهترین نوع عملیات امدادی در دنیاست. منطقه اشترانکوه در سالهای اخیر شاهد حوادث متعددی بوده که نیازمند حضور بالگردهای امدادی متعدد بودهایم. در همین منطقه سنبران، سال گذشته نیز بهمن سنگینی داشتیم که بسیاری از کوهنوردان را نجات دادیم.
وی همچنین تأکید کرد که این کوهنورد در قالب یک گروه غیررسمی و بدون رعایت کامل اصول ایمنی، به کوهنوردی پرداخته است و پاسخ سریع و به موقع سازمان امداد و نجات، اصل مهم در کاهش خطرات و حفظ جان افراد است.
