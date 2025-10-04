به گزارش خبرنگار مهر در ادامه سیاستهای بانک مرکزی برای افزایش عرضه طلا و سکه در بازار و مدیریت تقاضا، این نهاد پولی برنامهای تازه برای پیشفروش قطعات سکه با ضرب سال ۱۳۸۶ تدارک دیده است. این طرح که با موعد تحویل مشخص ۳۰ دی ۱۴۰۴ تنظیم شده، قرار است از روز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اجرا شود. طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، فرآیند از روز شنبه تا دوشنبه شامل واریز وجه ریالی توسط متقاضیان خواهد بود و در روز سهشنبه متقاضیان میتوانند سفارشگذاری خود را تکمیل کنند. جزئیات فنی مربوط به نحوه واریز وجه، میزان پیشپرداخت و فرایند ثبت سفارش قرار است توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران بهطور رسمی منتشر شود.
طرحهای مشابه پیشفروش سکه در سالهای اخیر بهعنوان ابزاری برای کنترل التهاب بازار، تأمین تقاضای رسمی و جلوگیری از رشد معاملات غیررسمی انجام شده و ضرب سال ۱۳۸۶ بهدلیل شناختهشدن در بازار و عدم نیاز به تولید جدید، یکی از گزینههای رایج عرضه محسوب میشود. اجرای این طرحهای زمانبندی شده، علاوه بر مدیریت نقدینگی، مسیر شفافتری برای سرمایهگذاران خرد و کلان و علاقهمندان به داراییهای مبتنی بر طلا ایجاد میکند.
