۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۳

اعلام نتایج پنجمین مرحله پیش‌فروش سکه بانک مرکزی

بانک مرکزی با هدف پاسخگویی به تقاضای عموم مردم و تأمین نیازهای بازار، جلسه پیش فروش سکه با سر رسید ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ را در مرکز مبادله ایران برگزار کرد.

در این مرحله، تمام سکه، با میانگین قیمت ۱۰۲ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان، نیم سکه با میانگین قیمت ۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ربع سکه نیز با میانگین قیمت ۳۰ میلیون و ۳۶۸ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.

امسال با برگزاری ۴ جلسه حراج نقدی سکه و ۲ جلسه پیش فروش سکه، جمعا بیش از ۶۵۰ هزار قطعه سکه به عموم مردم تخصیص داده شده است.

باتوجه به تقاضای عموم مردم، جلسات پیش فروش سکه در مرکز مبادله ایران ادامه خواهد داشت.

جزئیات جلسات پیش فروش با سررسید پایان بهمن ماه و اسفند ماه سال جاری، به زودی به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.

