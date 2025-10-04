جاسم الحیدری، مدیر سابق طراحی و برنامه‌ریزی وزارت حمل‌ونقل عراق در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد اهمیت اتصال ریلی ایران و عراق اظهار کرد: ارتباط ریلی ایران و عراق برای ملت و دولت عراق بسیار مهم است؛ چراکه زمینه ارتباط عراق با کشورهای دیگر را فراهم می‌کند.

وی افزود: با توجه به جایگاه جغرافیایی عراق، ارتباط ریلی با ایران می‌تواند بستر اتصال به کشورهای دیگر باشد و ایران نیز از طریق این اتصال قادر خواهد بود به کشورهای همسایه عربی عراق دسترسی پیدا کند.

الحیدری با اشاره به اشتراکات فرهنگی و مذهبی ایران و عراق و همچنین رشد چشمگیر گردشگران دینی، سیاحتی و درمانی در سال‌های اخیر گفت: نیاز به یک شبکه حمل‌ونقل ریلی کارآمد و چندوجهی بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه ضعف ساختارهای حمل‌ونقل میان ایران و عراق مشهود است، تصریح کرد: اهمیت حمل‌ونقل زمینی به‌ویژه ریلی در حوزه اقتصادی و گردشگری بر کسی پوشیده نیست و استفاده از قطار دارای مزایای متعددی همچون انتقال بیشتر کالا و مسافر و هزینه کمتر در مقایسه با حمل‌ونقل هوایی است.

مدیر سابق طراحی و برنامه‌ریزی وزارت حمل‌ونقل عراق افزود: با وجود این، شبکه‌های جاده‌ای و ریلی موجود میان دو کشور با توجه به رشد چشمگیر گردشگران و افزایش مبادلات کالا از ظرفیت کافی برخوردار نیست و باید تقویت شود.

وی تأکید کرد: علاوه بر خط ریلی شلمچه - بصره که به‌عنوان در دسترس‌ترین پروژه اتصال ریلی میان دو کشور شناخته می‌شود، باید برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد خطوط ریلی دیگر از مسیرهای مهران - بدره و خانقین - خسروی نیز انجام گیرد.

الحیدری حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای را مکمل یکدیگر دانست و گفت: ساخت خطوط ریلی به معنای آسیب به حمل‌ونقل جاده‌ای نیست، بلکه این دو حوزه در کنار یکدیگر به تکامل می‌رسند و ارتباط ریلی بدون ارتباط جاده‌ای کامل نخواهد بود.

وی با اشاره به امکان اتصال خط ریلی شلمچه - بصره به پروژه جاده توسعه عراق گفت: یکی دیگر از مزایای این خط ریلی آن است که می‌تواند در آینده به پروژه مشترک جاده توسعه عراق و ترکیه متصل شود و از این طریق شبکه گسترده‌ای از حمل‌ونقل ریلی شکل گیرد.

مدیر سابق طراحی و برنامه‌ریزی وزارت حمل‌ونقل عراق افزود: البته تشکیل چنین شبکه‌ای منوط به تکمیل پروژه جاده توسعه است که اجرای آن چندین سال زمان خواهد برد.

وی در ادامه با اشاره به سابقه طولانی مذاکرات دو کشور درخصوص خط ریلی شلمچه - بصره اظهار کرد: اتصال ریلی ایران و عراق از این مسیر حدود دو دهه است که در جریان بوده اما به دلیل وجود موانع فنی و سیاسی، به‌ویژه در طرف عراقی، همچون ادعای تعارض این پروژه با توسعه بندر فاو تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

مدیر سابق طراحی و برنامه‌ریزی وزارت حمل‌ونقل عراق با اشاره به آخرین توافق میان مقامات ایران و عراق افزود: بر اساس این توافق، ایران متعهد به مین‌روبی ۱۶ کیلومتر ابتدایی مسیر و احداث پل بازشوی ۸۰۰ متری بر روی شط‌العرب شده و طرف عراقی نیز موظف به احداث خط ریلی ۳۳ کیلومتری است.

الحیدری در پایان تأکید کرد: با توجه به اهمیت خط ریلی شلمچه - بصره، ضروری است وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی پروژه، تعهدات خود را در اسرع وقت به پایان رسانده و همزمان پیگیری جدی برای اجرای تعهدات طرف عراقی نیز داشته باشد.