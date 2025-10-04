ایران جزء ۱۰ کشور برتر در برگزاری رویدادهای فضایی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکخو دبیر هفته جهانی فضا در مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا با بیان اینکه این هفته بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ نام‌گذاری شد و اکنون به بزرگ‌ترین رویداد جهانی در حوزه فضا تبدیل شده است،گفت: اهداف اصلی هفته جهانی فضا شامل آموزش و آگاهی‌بخشی به عموم مردم درباره مزایای بهره‌برداری از فضا، توسعه پایدار، جلب حمایت عمومی از برنامه‌های فضایی و تشویق نسل آینده به فراگیری علوم فضایی است و این هفته همچنین بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه تمرکز دارد.

وی افزود: شعار امسال هفته جهانی فضا، «زندگی در فضا»است که نگاهی آینده‌نگرانه به تلاش‌های بشر برای تبدیل فضا به زیستگاهی قابل سکونت دارد. این شعار، فناوری‌های نوآورانه، چالش‌ها و همکاری‌های بین‌المللی برای تحقق این هدف را برجسته می‌کند.

نیکخو ادامه داد: سال گذشته بیش از ۱۵۶۷ رویداد در ۹۰ کشور جهان برگزار شد. جمهوری اسلامی ایران نیز با ۲۸۴ رویداد ثبت‌شده، جز ده کشور برتر در برگزاری رویدادهای هفته جهانی فضا بوده و حتی در برخی شاخص‌ها در رده سوم جهانی قرار داشته است.

وی با اشاره به مشارکت فعال استان‌ها در ایران گفت: استان‌هایی مانند اصفهان، یزد، فارس، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی نقش ویژه‌ای در برگزاری برنامه‌ها داشته‌اند به‌عنوان مثال، استان آذربایجان شرقی از هم‌اکنون برنامه‌های خود را آغاز کرده و دوره‌های ترویجی ویژه کودکان را در حال اجرا دارد.

نیکخو تصریح کرد:سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی و پژوهشگاه هوافضا به‌طور جدی در ترویج علوم فضایی نقش دارند و در کنار آن‌ها، مراکز دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها، مدارس، انجمن‌های علمی و نهادهای خصوصی در این هفته مشارکت فعالی دارند.

وی به برنامه‌های ویژه هفته جهانی فضا در سال جاری اشاره کرد و گفت:رصد آسمان شب و توزیع کتاب‌ها و محصولات آموزشی در مناطق محروم،آموزش فضا و نجوم به زبان ساده برای کودکان،وبینارهای آموزشی و ترویجی،برنامه‌های زنده رصد آسمان،برنامه‌های تخصصی و دانشجویی در حوزه علوم فضایی از جمله برنامه های هفته جهانی فضا است و باید گفت بسیاری از این برنامه‌ها با محوریت دانش‌آموزان و از طریق شبکه شاد برگزار می‌شود که سال گذشته نیز با استقبال گسترده‌ای مواجه بود.

نیکخو تقویم موضوعی این هفته را به شرح زیر اعلام کرد:

۱۲ مهر: زندگی در فضا

۱۳ مهر: مهندسی و طراحی سکونتگاه‌های فضایی

۱۴ مهر: اقلیم فضا و تشعشعات فضایی

۱۵ مهر: ماه، ایستگاه بعدی سفر به فضا

۱۶ مهر: کشاورزی و معدن‌کاوی فضایی

۱۷ مهر: سامانه‌های پشتیبان حیات

۱۸ مهر: پزشکی فضایی و فیزیولوژی انسانی

وی با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در ارتقای فرهنگ و سواد فضایی در کشور گفت: برای اهالی رسانه، دوره‌های آموزشی فشرده با محوریت آشنایی با مفاهیم و ادبیات فضایی برنامه‌ریزی شده که به‌زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

نیکخو در پایان گفت: با توجه به تغییرات زیست‌محیطی، محدودیت منابع طبیعی و تهدیدات جهانی، توسعه فناوری‌های فضایی می‌تواند نقش کلیدی در مدیریت منابع، مقابله با بحران‌ها و ارتقاء کیفیت زندگی انسان‌ها ایفا کند.