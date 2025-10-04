به گزارش خبرنگار مهر،وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در مراسم افتتاح هفته جهانی فضا که صبح امروز در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره به نقش کلیدی این پژوهشگاه در توسعه فناوریهای بومی فضایی کشور، گفت: پژوهشگاه فضایی ایران از سال ۱۳۹۰ و بهعنوان نهادی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با رویکرد محصولمحور فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود:ساختار فعالیت ما با سایر پژوهشگاهها متفاوت است؛ تمرکز ما صرفاً بر تولید مقاله یا مطالعه نظری نیست، بلکه مأموریت اصلی ما طراحی، ساخت و توسعه زیرسیستمها و محصولات فضایی بر اساس نیازهای سازمان فضایی ایران و سایر نهادهای حاکمیتی است.
یزدانیان با بیان اینکه پژوهشگاه فضایی در تعامل نزدیک با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی فعالیت میکند، گفت: ما بهدنبال توسعه فناوریهای راهبردی و ایجاد زیرساختهایی هستیم که از توان بخش خصوصی و دانشگاهها خارج است. به عنوان مثال، زیرساختهای آزمایشگاهی مانند آزمایشگاه نیومت و آزمایشگاه یکتن، با سرمایهگذاری دولتی در حال توسعه هستند تا به عنوان مرجع خدماتدهی به دانشگاهها و بخش خصوصی عمل کنند.
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران همچنین از عملکرد موفق ماهواره ناهید سخن گفت و اظهار داشت: این ماهواره که توسط پژوهشکده سامانههای ماهوارهای طراحی و ساخته شده، پس از پرتاب اخیر توانسته عملکرد موفقی از خود نشان دهد. ارزیابیها و شاخصهای فنی گویای تثبیت عملکرد آن و فراهم شدن امکان رله تلفنی در آینده نزدیک است.
وی به پنج پژوهشکده و یک مرکز تحقیقاتی پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: پژوهشکده حمل و نقل فضایی ما، توسعهدهنده زیرسیستمهای کلیدی از جمله بلوک انتقال مداری و تراسترهاست. پژوهشکده تبریز نیز در حوزه زیرساختهای مکانیکی فعال است و در شیراز نیز سامانههای ذخیرهسازی انرژی و سنسورهای تحریمی را توسعه دادهایم.
یزدانیان ادامه داد: پژوهشکده مواد و انرژی ما نیز در زمینه طراحی و آزمون پنلهای خورشیدی پیشرفته فعالیت میکند و آزمایشگاه این مجموعه قابلیت تبدیل شدن به مرجع تأیید نمونه را داراست.
وی افزود: در مرکز تحقیقات فضایی، توسعه کاربردهای فضایی در حوزههایی چون کشاورزی، منابع آب و مدیریت بحران در دستور کار قرار دارد. این دادهها نقش اساسی در تصمیمگیریهای کلان، امنیت غذایی، مدیریت آب و حتی مقابله با پدیدههایی چون گرد و غبار ایفا میکنند.
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران همچنین به چالشهای موجود در زمینه ناوبری اشاره کرد و گفت: اختلالات اخیر در سیستمهای ناوبری ناشی از نبود منظومههای ماهوارهای بومی است. ما نیز به مانند سایر کشورها، از جمله ژاپن و بریتانیا در حال حرکت به سمت توسعه منظومههای ناوبری هستیم تا استقلال در این حوزه حیاتی محقق شود.
یزدانیان در پایان با اشاره به زیرساختهای پیشرفته آزمون و یکپارچهسازی ماهوارهها گفت: در مرکز تست و یکپارچهسازی پژوهشگاه، تمامی آزمایشهای مورد نیاز ماهوارهها برای شبیهسازی شرایط خارج از جو، ارتعاشات، فشارها و تابشها انجام میشود. این مرکز از معدود مراکز جامع در منطقه آسیا و اقیانوسیه است.
وی با تأکید بر اتکای پژوهشگاه فضایی به توان جوانان و نخبگان داخلی، گفت: حمایت از پایاننامهها و پروژههای دانشجویی، همکاری با وزارت آموزش و پرورش و ترویج دانش فضایی در دستور کار ماست. از سازمان فضایی ایران و دکتر سالاری بهدلیل برگزاری رویدادهای ارزشمند و حمایتهای مستمر، صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم این مسیر با قدرت ادامه یابد.
