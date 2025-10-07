ایجاد نخستین مرکز تحقیقات پلاسمای کاربردی در دانشگاه خواجه نصیر

به گزارش خبرنگار مهر، علی مظفری، عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و رئیس این دانشکده در حاشیه‌ برنامه هفته فضا و در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشینه و دستاوردهای دانشکده گفت: دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه خواجه نصیر از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را در قالب گروه مکانیک آغاز کرد و همان زمان رشته مهندسی هوافضا نیز شکل گرفت. دو تا سه سال بعد، پیشنهاد تأسیس رشته مهندسی فضایی به وزارت علوم ارائه و تصویب شد. در واقع این دانشکده از پیشگامان ایجاد رشته هوافضا در کشور بود و نخستین گروه دانشجوی کارشناسی ارشد و سپس دکتری را در این حوزه پذیرش کرد.

به گفته مظفری، این دانشکده در سال ۱۳۸۵ به‌صورت رسمی به دانشکده هوافضا ارتقا یافت و به‌عنوان سومین دانشکده هوافضا پس از دانشگاه شریف و امیرکبیر تأسیس شد.

او افزود: از آن زمان تاکنون، دانشجویان در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا در این دانشکده تحصیل کرده‌اند و فارغ‌التحصیلان ما در صنایع مختلف دفاعی و غیردفاعی از جمله شرکت‌های هواپیمایی، ایرلاین‌ها و مراکز خصوصی مشغول فعالیت هستند.

وی ادامه داد: تعدادی از دانشجویان نیز شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس کرده‌اند که برخی از آن‌ها در پارک‌های فناوری مستقرند و در زمینه‌های طراحی ماهواره، ساخت پهپاد و تولید مواد کامپوزیتی فعالیت دارند. یکی از شرکت‌های مستقر در دانشکده، در حوزه آیرودینامیک و تونل باد به‌عنوان آزمایشگاه مرجع شناخته می‌شود و پروژه‌های مهمی را با صنایع بزرگ کشور در دست اجرا دارد.

مظفری درباره مهم‌ترین پروژه‌های جاری دانشکده گفت: یکی از زمینه‌های برجسته فعالیت ما، تحقیق و توسعه در حوزه کاربردهای پلاسما در صنایع هوایی است. هرچند پژوهشگاه شهید بهشتی بیشتر بر جنبه‌های بنیادی پلاسما متمرکز است اما در دانشکده هوافضای خواجه نصیر، تحقیقات به‌صورت کاملاً کاربردی انجام می‌شود.

وی افزود: به‌دلیل پیشرفت‌های چشمگیر در این زمینه و استقبال سازمان‌های ملی، اکنون در حال احداث مرکز تحقیقات پلاسما هستیم که تنها مرکز پلاسمای کاربردی در میان دانشگاه‌های کشور خواهد بود. افتتاح رسمی مرکز را نیز به زودی اعلام می‌کنیم.

به گفته رئیس دانشکده هوافضای دانشگاه خواجه نصیر این مرکز با حمایت نهادهایی چون معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان‌های صنعتی می‌گیرد. ایده ایجاد مرکز از دل فعالیت‌های علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویان شکل گرفت و پس از مشاهده نتایج موفق، نهادهای مرتبط از آن حمایت کردند.

مظفری در خصوص اهداف مرکز توضیح داد: مرکز تحقیقات پلاسما قرار است از پروژه‌های مرتبط با کاربرد پلاسما، چه در دانشگاه نصیر و چه در سایر دانشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی، پشتیبانی کند. این مرکز هم فعالیت آموزشی و هم پژوهشی دارد و محققان می‌توانند آزمایش‌های خود را در آن انجام دهند.

وی درباره نحوه همکاری دانشجویان گفت: هم دانشجویان خودمان و هم دانشجویان سایر دانشگاه‌ها که علاقه‌مند باشند، می‌توانند زیر نظر اساتید در این مرکز فعالیت کنند. برخی از آن‌ها از طریق معرفی اساتید یا بنیادهای علمی وارد پروژه‌ها می‌شوند.

رئیس دانشکده هوافضا دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به ارتباط نزدیک صنعت و دانشگاه اظهار کرد: از ابتدای تأسیس دانشکده، پیوند نزدیکی میان هیئت علمی و صنایع برقرار بوده و همین موضوع باعث رشد سریع مجموعه شد. به‌ویژه صنایع دفاعی از طریق فارغ‌التحصیلان ما که در آن مجموعه‌ها مشغول‌اند، ارتباط موثری با دانشکده دارند و پتانسیل علمی ما را می‌شناسند.

او در ادامه گفت: اگرچه صنعت هوافضا در کشور بیشتر در اختیار دولت و نهادهای حاکمیتی است، اما ما دانشجویان را تشویق می‌کنیم تا در بخش خصوصی نیز فعالیت کنند. پیشرفت پایدار بدون ورود بخش خصوصی ممکن نیست و به همین دلیل، ما از ایجاد شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان توسط دانشجویان حمایت می‌کنیم.

مظفری با اشاره به همکاری‌های علمی دانشکده با پژوهشگاه فضایی و پژوهشگاه هوافضا گفت: بسیاری از دانشجویان ما در این پژوهشگاه‌ها مشغول به کارند و از این طریق به انتقال دانش و همکاری‌های گسترده‌تر میان دانشگاه و صنعت کمک می‌شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: یکی از شرکت‌های موفق تأسیس‌شده توسط دانشجویان دانشکده، در زمینه توسعه موتورهای فضایی مبتنی بر پلاسما فعالیت می‌کند که از دستاوردهای شاخص پژوهشی ما به شمار می‌رود.